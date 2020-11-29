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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الممثل ديفيد براوس عن عمر يناهز 85 عاما‎

وفاة الممثل ديفيد براوس عن عمر يناهز 85 عاما‎

وفاة الممثل ديفيد براوس عن عمر يناهز 85 عاما‎
هسبريس ـ د.ب.أ
الأحد 29 نونبر 2020 - 11:35

توفى الممثل البريطاني ديفيد براوس، الذي يشتهر بأداء شخصية "دارث فادير" في سلسلة أفلام "حرب النجوم"، عن عمر يناهز 85 عاما بحسب ما أعلنته إدارته اليوم الأحد.

وقالت شركة "بوينغتون" التي تدير أعمال براوس: "بكل الأسف والحزن بالنسبة لنا، وللملايين حول العالم، نعلن وفاة عميلنا ديفيد براوس عند عمر يناهز 85 عاما"، وأضافت أنه توفى بعد صراع قصير مع المرض.

وكان براوس قد ولد في بريستول بإنجلترا، وكان مهتما برفع الأثقال في بداية حياته وفاز بعدة بطولات، وقبل سلسلة أفلام" حرب النجوم" قام براوس بتجسيد عدد من الشخصيات المخيفة في عدد من أفلام الرعب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - طارق الأحد 29 نونبر 2020 - 11:48
الله يرحمو و يغفر ليه و يرحم جميع الخلائق مسلمين و غير مسلمين
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