العدد الثاني من مجلة "سوس العالمة" يرى النور

هسبريس من الرباط

يرى النور العدد الثاني من المجلة العلمية التراثية الثقافية المُحكمّة "سوس العالِمة"، التي تصدرها جمعية محمد المختار السوسي لإحياء التراث الإسلامي.

ويتضمن هذا العدد الجديد مقالات حول عوامل ازدهار علم القراءة ببادية سوس، وماضي سوس العلمي، والتراث التربوي في المدارس العتيقة.

كما يتضمن هذا العدد مقالات عن أبي العباس الهلالي في سوس، وشعيرة الحج في المصنفات الفقهية السوسية، وطه حسين في إلغ، إضافة إلى نصوص حول مخطوطات، ومختار نثري، ومقتطف من رسالة جامعية.

وفضلا عن اسم محمد المختار السوسي، تحضر في هذا العدد أسماء بحثية مثل: خالد طحطح والحسن وثيق والمهدي السعيدي وحياة عمر البرهماتي.