بيت الشعر يقدّم جديد دامي عمر ويونس الحيول

هسبريس - وائل بورشاشن

في حفل افتراضي، قدّم "بيت الشعر في المغرب" مولدَين شعريين جديدين للشاعرة دامي عمر، والشاعر يونس الحيول.

وقدّم بيت الشعر، الأربعاء، في نشاط سيّره الشاعر عبد الرحيم الخصار، ديوان دامي عمر "معابر الحبر"، وديوان يونس الحيول "رجلٌ يقرَأ طالعَه".

وتذكَّر هذا الحفل الشعري الفنان التشكيلي المغربي البارز محمد المليحي، بلوحة توشّح بها ملصَقُه، "احتفاء بأربعينيّة" الفنّان الفقيد؛ كما تخلّلته قراءات شعريّة للشاعرين من ديوانَيهما الجديدين.

وتحدّث الخصّار في هذا اللقاء عن الشعر الذي يأتي "هكذا دون سابق إنذار"، مثل "فرح أشرق فجأة في ليل رجل مهموم، ومثل دمعة امرأة فقدت زوجها في الحرب"، أو "مثل صرخة جندي امتدت إليه يد غادرة في الحرب إياها".

كما قدّم الشاعر المغربي هذ "الشِّعْرَ" بوصفه "سفينة يقودها الشعراء"، وعيونهم مفتوحة بعاصفة ودونَما عاصفة، في المياه الهادئة والمياه الهادرة.

وتحدّث المقدم عن كتابة دامي عمر التي تبدو "امتدادا لأسلوب حياتها"، بـ"اختيار دقيق للمفردات، وانتباه خاص لترصيفها"، و"بناء محكم للجملة الشعرية، بانسجام جليّ لعناصر النّصّ الشعري"؛ وهي خصائص يرى الخصار أنّها تأتّ لها بـ"الدّربة والمِراس، وانفتاح المرجعيات المعرفية والقرائيّة وتعدّدها، والنّظرة التي تملكها الكاتبة إزاء مفردات الحياة وتفاصيلها".

ويقول المقدّم إنّ ديوان دامي عمر الجديد الصادر عن بيت الشعر "متدفق شعرا، وجمالا وابتكارا"، وتحضر فيه الكتابةُ الاختباء وراء الأقنعة، مع جنوح إلى الحكمة.

وعن كتابة الشاعر يونس الحيول، يتتبّع الخصار ما يحضر فيها مِن "روح وثّابة، تذهب إلى الشعر ولا تخطئه"، وما تزخر به مِن "سيل من صور شعريّة مبتكرة وجديدة"، ليخلص إلى أنّ مبدعها "شاعر مشهديّ".

ويرى الخصار أنّ ما يمنح نصّ الحيول إيقاعَه وموسيقاه هو صورهُ الشعرية، ثمّ يسترسل مفصّلا: "الشاعر واع إلى حدّ كبير بما تفعل يداه، وهما ممسكتان بطين الكتابة، وله وعي كبير بتحوّلات القصيدة العربيّة، وإلمام واضح بجزئيّات الكتابة الحديثة وتقنيّاتها".

ويذكر المُقدّم أنّ أحدث دواوين هذا الشاعر يخلق عالما دافئا وحميميا، مثل سابقَية، بـ"لغة شعرية رشيقة، وطريقة بارعة في تصوير المشاهد ونقل الأحاسيس، وخفّة حقيقية في انتقاء الأشياء والوقائع وسردها".

ويفسّر الخصار تميّز العمل الشعري ليونس الحيول بكونه "لا يشغل باله بالتّخييل"، بل "يقطف الثمار التي نضجت في شجرة حياته، ويرصّها بكثير من العناية في نصوص متميزة، يمسك (فيها) بلحظاته الحميمية ويعرضها على القارئ"، في تجربة "تكشف عن شساعة رؤيته للكتابة والحياة، ومدى اطلاعه على قديم الشعر وجديده، في الجهات الأربع للعالَم"، بلُغة "يتملّكها، ويفعل بها ما يشاء".