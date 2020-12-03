فتح باب المشاركة بجائزة طنجة للشعراء الشباب‎

هسبريس من الرباط

أعلنت جمعية المدينة للتنمية والثقافة شروعها في تلقي المشاركات ضمن المسابقة الوطنية الشعرية السنوية "جائزة طنجة الكبرى للشعراء الشباب"، وذلك في فئات: الشعر الفصيح، الزجل، الأمازيغي، والحساني.

المسابقة، وفق بلاغ للجمعية، تأتي في إطار فعاليات مهرجان طنجة الدولي للشعر في نسخته الثامنة، دورة الشاعرة "مليكة العاصمي"، الذي يحمل شعار "من قصيدة الكوليرا... إلى زمن قصيدة الكورونا"، والمعتزم تنظيمُه أيام 25/26/27 دجنبر 2020 ببيت الصحافة بطنجة وفضاءات أخرى موازية سيتم إعلانها في بلاغ لاحق.

وأضاف البلاغ أن إعلان الفائزين في الأصناف الأربعة سيتم خلال الندوة الصحافية التي ستنعقد لتقديم البرنامج العام للمهرجان، إذ سيتوصلون بجوائز ودرع المهرجان وشهادة المشاركة وهدايا متنوعة في المدينة المقيمين بها عبر الوسائل المتاحة.

كما سيتم تنظيم أمسية خاصة للفائزين عن بُعد "مع قراءة قصائدهم الفائزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تحمل اسم المهرجان، وعلى صفحات المنابر الإعلامية الشريكة، بحضور ومشاركة خيرة الأسماء الشعرية الرائدة وطنياً وعربياً ودولياً"، حسب البلاغ.

ودعا البلاغ الراغبين في المشاركة إلى إرسال مشاركاتهم ضمن إحدى الفئات المذكورة، "شريطة أن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وأن تكون المشاركات من إبداعهم ولم يسبق لهم أن شاركوا بها في أي مسابقة أخرى، وأن تتألف من قصيدتين فقط، وترسل بصيغة (PDF)، مرفقة بصورة من بطاقة التعريف الوطنية، والعنوان واسم المدينة ورقم الهاتف، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]".

يذكر أن آخر أجل لتلقي المشاركات هو 11 دجنبر الجاري، بينما دعت الجمعية الراغبين في طرح أي استفسار بخصوص المسابقة إلى التواصل مع رقم الهاتف: 00212662767228.