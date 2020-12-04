دورة جديدة من مهرجان المعاهد العليا للمسرح

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تنظم جمعية إسيل للمسرح والتنشيط الثقافي دورة جديدة من المهرجان الدولي للمعاهد العليا للمسرح برسم سنة 2020، وذلك ابتداء من 4 دجنبر.

وتنظم هذه الدورة، وفقا لبلاغ صادر عن إدارة المهرجان، في سياق استثنائي؛ "فعلى الرغم من الحالة الصحية التي يعرفها العالم، والجائحة التي تنخر الإنسانية جمعاء، أصرت جمعية إسيل على أن تكون في الموعد، مستجيبة بذلك لأهدافها المسطرة، في إنجاز فعاليات هذا المهرجان الفني والثقافي رغم الظروف الصعبة، فقررت أن تكون هذه الدورة رقمية يمكن متابعة أطوارها والعروض المقدمة عبر قناة يوتيوب.

وأضاف البلاغ أن هذه الدورة ستعرف تقديم 14 عرضا مسرحيا من معاهد عليا من أربع قارات: أفريقيا، أمريكا، آسيا وأوروبا، من بينها معاهد سبق لها المشاركة في المهرجان، كالمعهد الوطني العالي للفن الدرامي بباريس (فرنسا)، المدرسة الملكية العليا للفن الدرامي بمدريد (إسبانيا)، المعهد العالي لفنون المسرح بالقاهرة (مصر)، جامعة الموسيقى والدراما والإعلام بهانوفر( ألمانيا)، المركز الجامعي للمسرح بمكسيكو (المكسيك)، أكاديمية المسرح أوجست إيفردينغ بميونيخ (ألمانيا)، المعهد الوطني للفنون بكنشاسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، وجامعة الفنون بأوتريخيت (هولندا).

بالنسبة لدول أخرى، فستعرف أولى مشاركة لها بالمهرجان، مثل معهد الدولة الروسي لفنون الخشبة، المدرسة الجهوية للممثلين بمدينتي كان ومارسيليا (فرنسا)، المعهد العالي للفنون موري كونطي لدوبريكا (غينيا كوناكري)، والمعهد الملكي لإسكتلاندا (المملكة المتحدة).

وسيعتمد المهرجان في هذه الدورة الرقمية على لجنة تحكيم دولية تتألف من أساتذة وخبراء لامعين في المجال الفني، وسيترأس هذه اللجنة الأستاذ أحمد بدري، مؤسس المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط.

يذكر أن المهرجان ينظم سنويا بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة) ومسرح محمد الخامس، ويشكل ملتقى دوليا للتكوين وتبادل الخبرات في مجال المسرح وسائر الفنون المرتبطة به، كما يستهدف الشباب الراغب في الاحتراف، وخريجي وأساتذة المعاهد العليا للفن الدرامي عبر العالم.