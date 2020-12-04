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الرئيسية | فن وثقافة | مؤسسة "دار اللوان" تنظم تظاهرة "معرض الأزقة"

مؤسسة "دار اللوان" تنظم تظاهرة "معرض الأزقة"

مؤسسة "دار اللوان" تنظم تظاهرة "معرض الأزقة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 دجنبر 2020 - 09:54

من المرتقب أن تنظم تظاهرة "معرض الأزقة" من طرف مؤسسة دار اللوان، بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بجهة الرباط سلا القنيطرة، كدورة افتتاحية ومنظومة للعروض خارج نطاق القاعات ومنصات العروض، وذلك خلال الفترة بين 4 و12 دجنبر.

التظاهرة، وفق بلاغ للدار، "مفهوم جديد يخرج عن نمطية تأثيث الشوارع أو الأزقة فنيا المألوفة والعابرة، ويقدم هذه الفضاءات كمنصة احترافية بجميع الضوابط والتحملات المشروطة الخاصة بقاعات العروض الفنية، إذ ستعرض إبداعات الفنانين من لوحات ومجسات تماشيا مع واجهات الفضاء الجديد حسب معايير الشكل والإطارات ومقاييس هذه الأعمال".

"كما ستؤثث هذه الفضاءات العمومية بالوسائل والآليات الخاصة بالمعارض، من إنارة وإكسسوارات جمالية ووقائية ولافتات تحسيسية، ليتمكن الزائر والعابر والضيف والساكنة من قراءة فنية، والإحساس بجمالية الفضاء المحدود، الذي هو جزء من حياته اليومية وطريق لقضاء حوائجه ومزاولة أعماله ومدخل لبيته ومتنفس لأبنائه، بما يزيد من توعية الساكنة في المجال الفني ويجعل من هذه التظاهرة آلية للقرب الثقافي والاجتماعي"، يضيف المصدر ذاته.

إن تظاهرة أو مشروع GALRUES، يزيد البلاغ، "مولود ثقافي جديد شجاع في محاربة تداعيات وباء كورونا الذي حد من التظاهرات الثقافية وجها لوجه وتقاسم الخبرات والتجارب الناتجة عن هذه التظاهرات، إذ ستمكن من التعايش مع الثقافة كما التعايش مع الجائحة في ظروف الحياة العادية اليومية".

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