بيت الشعر يستضيف بنموسى في أمسية عن بُعد‎

هسبريس من الرباط

ينظم بيت الشعر في المغرب، بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، أمسية للشاعرة وداد بنموسى يقدّمها الشاعر عبد الإله المويسي.

وتندرج هذه الأمسية، التي سيتمّ بثُّها يوم الجمعة 11 دجنبر الجاري في الساعة السابعة مساء على قناة "يوتيوب" وصفحة المغرب الثقافي على "فيسبوك"، ضمن فعاليات الموسم الثقافي والشّعري الجديد، حيث تمّ تنظيم، عن بُعد، سلسلة من الأمسيات الشعرية التي تحتفي بالتجارب الشعرية المميّزة داخل المشهد الشعري المغربي، عِلاوة على لقاءاتٍ لتقديم المجاميع الشعرية الصادرة مؤخرا.

وأورد البلاغ أنه، على الرغم من تنوّع عطائِها الإبداعي بين الشّعر والتشكيل والفوتوغرافيا، عِلاوة على العمل الإعلامي، "يظل الشّعر هو جوهر حياة وداد بنموسى والفنّ الآسر لاهتماماتها؛ وهو ما يتبدّى لنا من انتظام إصداراتها الشّعرية، التي مثّلت إضافة حقيقية للمدوّنة الشعرية المغربية، من خلال انتهاج لغةٍ شفيفة وعميقة في آن، تعتمدُ الكثافة والاختزال، وتميل إلى العناية بالتفاصيل الصغيرة لحظة إقامتها بين المرئي والمحجوب، بين المتاح والمفقود، بين الواقعي المحسوس والمطلق المجرد".

من إصدارات بنموسى نجد: لي جذر في الهواء 2001، وبين غيمتين 2006، فتحتها عليك 2009، زوبعة في جسد 2009، كدت أفقد نرجسيتي 2010، نثار الأبدية 2014، ألهو بهذا العمر 2014، القلب حرّا 2016، الذي حازت به على جائزة غتنبرغ الألمانية، "حيث وجدت غالبية هذه الإصدارات طريقها إلى الترجمة وإلى مجاورة ومحاورة فنون بصرية أخرى كما هو الحال لديوانها " فتحتها عليك"، والذي زاوجت فيه الشاعرة بين القول الشعري والصورة الفوتوغرافية مع ترجمة من توقيع الأستاذ عبد الرحمان طنكول".

وكشف البلاغ أنه، احتفاءً بأربعينية الفنان التشكيلي الراحل محمد المليحي، "فقد اختار بيت الشعر في المغرب أن يجعل من بعض لوحات الفقيد ملصقات لفقرات هذا البرنامج. كما هو الحال بالنسبة لملصق هذه الأمسية".