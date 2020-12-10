24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/12/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4708:1813:2516:0018:2219:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "منظمة الصحة" تُعين الملايين على مقاطعة التدخين (5.00)

  2. "سيدياو" تحبط الجزائر بدراسة أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا (5.00)

  3. "أسود الأطلس" تنهي 2020 في المرتبة 35 عالميا (5.00)

  4. كورونا يتصدر عمليات البحث في "غوغل المغرب" السنة الجارية (5.00)

  5. رئيس تونس يلوح بتدابير لضمان استمرارية الدولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | أزمة قلبية تنهي رحلة الروائي نبيل فاروق الأدبية

أزمة قلبية تنهي رحلة الروائي نبيل فاروق الأدبية

أزمة قلبية تنهي رحلة الروائي نبيل فاروق الأدبية
هسبريس من الرباط
الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:35

توفي الروائي المصري نبيل فاروق، الأربعاء، عن سن ناهز 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتبت ريهام نبيل فاروق، ابنة الروائي المصري في منشور على "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد".

من جهتها، نعت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، الرّاحل قائلة: "كان فاروق يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم".

وكان نبيل فاروق قد تخرج في كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها "ملف المستقبل"، و"رجل المستحيل"، و"زهور"، و"كوكتيل 2000"، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي.

وكانت شخصية "أدهم صبري" في سلسلة روايات "رجل المستحيل" هي الأكثر شهرة بين الشباب، وهو شخصية من ابتكار فاروق، تعمل في جهاز استخباراتي مصري، وخاضت مواجهات مع أجهزة استخبارات من مختلف الدول.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - السوسي الخميس 10 دجنبر 2020 - 22:54
رحمه الله و غفر له. كانت متعة رويات رجل المستحيل تضاهي متعة مشاهدة اخر أفلم الخيال العلمي الحالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - رجل المستحيل الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:02
رحم الله الدكتور نبيل وجزاه خيرا على الروايات الرائعة التي مازالت محفورة في ذاكرتنا و التي كانت أنيسا لنا ونحن في مقتبل العمر..ارقد في سلام يا أدهم صبري....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - simohamed الخميس 10 دجنبر 2020 - 23:03
رحمك الله يا دكتور.. لازلت اتذكر طفولتي وانا اشتري رواياته " رجل المستحيل" ملف المستقبل و كوكتيل 2000..رواياته كانت في منتهى التشويق والإثارة.. تعلمنا حب الوطن منها.. فقدت جمهورية مصر كاتبا فذا.. هو و المرحوم أحمد خالد توفيق.. لم يبقى الا الاستاذ شريف شوقي و خالد الصفتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.