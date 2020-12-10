أزمة قلبية تنهي رحلة الروائي نبيل فاروق الأدبية

هسبريس من الرباط

توفي الروائي المصري نبيل فاروق، الأربعاء، عن سن ناهز 64 عاما إثر تعرضه لأزمة قلبية.

وكتبت ريهام نبيل فاروق، ابنة الروائي المصري في منشور على "فيسبوك": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد".

من جهتها، نعت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم، الرّاحل قائلة: "كان فاروق يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التي تربت عليها أجيال من أبناء مصر والتي ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم".

وكان نبيل فاروق قد تخرج في كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي، حيث صدرت له مجموعة كبيرة من القصص ضمن سلسلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها "ملف المستقبل"، و"رجل المستحيل"، و"زهور"، و"كوكتيل 2000"، ولاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي.

وكانت شخصية "أدهم صبري" في سلسلة روايات "رجل المستحيل" هي الأكثر شهرة بين الشباب، وهو شخصية من ابتكار فاروق، تعمل في جهاز استخباراتي مصري، وخاضت مواجهات مع أجهزة استخبارات من مختلف الدول.