24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:19
|13:26
|16:00
|18:23
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هيئة حقوقية تدق ناقوس خطر الرحل في إقليم تزنيت
- اشتوكة تستمر في تشديد تدابير الاحتياط من الجائحة
- الوكيل العام يفتح تحقيقا في صفقة مهرجان الزعفران
- أمرابط يقترب من إنهاء التعاقد مع النصر السعودي
- زياش يغيب عن 3 مباريات في دوري "بريميرليغ"
"سيدياو" تحبط الجزائر بدراسة أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا (5.00)
كورونا يتصدر عمليات البحث في "غوغل المغرب" السنة الجارية (5.00)
- ترامب يعلن علاقات المملكة مع إسرائيل ويعترف بمغربية الصحراء - (406)
- الديوان الملكي .. الولايات المتحدة الأمريكية تفتح قنصلية في الداخلة - (363)
- الصحافي المغربي صلاح الدين الغماري في ذمة الله - (333)
- "صدمة" في مخيّمات البوليساريو.. خطوة أمريكا تفاجئ "قطّاع الطّرق" - (208)
- الملك يعلن استئناف الاتصالات الرسمية مع إسرائيل في أقرب الآجال - (204)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مهرجان "الذاكرة المشتركة" يحتفي بالسينما والحياة
أعلن منظمو الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما بالناظور أن الاحتفال بالسينما والحياة "سيتواصل بصيغ جديدة فيها كثير من الإبداع الجماعي"، رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
ووفق بلاغ لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، فإن هذه الدورة "ستتميز بانفتاح أوسع على الوسط الجامعي حيث ستنعقد كل الأنشطة داخل الكلية متعددة الاختصاصات، وببرمجة تساير التحديات الراهنة والمستقبلية، حيث برمجت مائدتان مستديرتان تستضيفان شخصيات سينمائية، دبلوماسية، أكاديمية وإعلامية لمناقشة (التاريخ والذاكرة في العلاقة المغربية مع دول أمريكا اللاتينية: رؤى متقاطعة) و(السينما المغربية الأمريكية اللاتينية في زمن الكورونا: واقع وآفاق)".
وبالإضافة الى "ماستر كلاس" الذي سيلقيه المخرج الفيزويلي الفرنسي "ليشي أتوالبا" بتفاعل مع المخرج العراقي "ليث عبد الأمير" والشاعر الموريسي "خال ترابلي" والباحثة الانثروبولوجية "ساندرا الروخو"، سيتابع عشاق السينما والفكر دروسا في السينما يلقيها كل من المخرج كارلوس كويلوو من البرتغال حول "دور السينما في الحفاظ على الهوية"، والحسن أسويق من الكلية متعددة الاختصاصات بالناضور في موضوع "السينما ما بعد الجائحة: أي تصور لنا عن عالم الغد؟" والمخرج أنطونيو طوريس من إسبانيا في موضوع "ما لم يأخذه الريح: السينما والذاكرة"، والمخرج العراقي ليث عبد الأمير حول "حدود الحرية في الإبداع".
وسيتنافس على جوائز المهرجان 7 أفلام حكاية، و6 وثائقية، و8 حكائية قصيرة. وتوصل المهرجان، رغم الجائحة، "بأكثر من 456 فيلما للتباري في الأصناف الثلاثة".
وزاد البلاغ أن المهرجان سيفتتح بالكلية متعددة الاختصاصات بالناضور يوم الاثنين 14 من الشهر الجاري، بتكريم نساء ورجال من عمال النظافة وقطاعي الأمن والصحة، "لما بذلوه من جهد جهيد طيلة مدة اجتياح الجائحة لبلدنا"، وسيبث مباشرة على موقع المهرجان ومواقع الشركاء، كما ستبث كل الأفلام وكل الأنشطة الموازية على موقع "فيستهوم" المتخصص في مجال السينما.
ويمكن لجميع المهتمين تتبع أنشطة المهرجان على الموقع الإلكتروني للمهرجان.