مهرجان "الذاكرة المشتركة" يحتفي بالسينما والحياة

هسبريس من الرباط

أعلن منظمو الدورة التاسعة للمهرجان الدولي للسينما بالناظور أن الاحتفال بالسينما والحياة "سيتواصل بصيغ جديدة فيها كثير من الإبداع الجماعي"، رغم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

ووفق بلاغ لمركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، فإن هذه الدورة "ستتميز بانفتاح أوسع على الوسط الجامعي حيث ستنعقد كل الأنشطة داخل الكلية متعددة الاختصاصات، وببرمجة تساير التحديات الراهنة والمستقبلية، حيث برمجت مائدتان مستديرتان تستضيفان شخصيات سينمائية، دبلوماسية، أكاديمية وإعلامية لمناقشة (التاريخ والذاكرة في العلاقة المغربية مع دول أمريكا اللاتينية: رؤى متقاطعة) و(السينما المغربية الأمريكية اللاتينية في زمن الكورونا: واقع وآفاق)".

وبالإضافة الى "ماستر كلاس" الذي سيلقيه المخرج الفيزويلي الفرنسي "ليشي أتوالبا" بتفاعل مع المخرج العراقي "ليث عبد الأمير" والشاعر الموريسي "خال ترابلي" والباحثة الانثروبولوجية "ساندرا الروخو"، سيتابع عشاق السينما والفكر دروسا في السينما يلقيها كل من المخرج كارلوس كويلوو من البرتغال حول "دور السينما في الحفاظ على الهوية"، والحسن أسويق من الكلية متعددة الاختصاصات بالناضور في موضوع "السينما ما بعد الجائحة: أي تصور لنا عن عالم الغد؟" والمخرج أنطونيو طوريس من إسبانيا في موضوع "ما لم يأخذه الريح: السينما والذاكرة"، والمخرج العراقي ليث عبد الأمير حول "حدود الحرية في الإبداع".

وسيتنافس على جوائز المهرجان 7 أفلام حكاية، و6 وثائقية، و8 حكائية قصيرة. وتوصل المهرجان، رغم الجائحة، "بأكثر من 456 فيلما للتباري في الأصناف الثلاثة".

وزاد البلاغ أن المهرجان سيفتتح بالكلية متعددة الاختصاصات بالناضور يوم الاثنين 14 من الشهر الجاري، بتكريم نساء ورجال من عمال النظافة وقطاعي الأمن والصحة، "لما بذلوه من جهد جهيد طيلة مدة اجتياح الجائحة لبلدنا"، وسيبث مباشرة على موقع المهرجان ومواقع الشركاء، كما ستبث كل الأفلام وكل الأنشطة الموازية على موقع "فيستهوم" المتخصص في مجال السينما.

ويمكن لجميع المهتمين تتبع أنشطة المهرجان على الموقع الإلكتروني للمهرجان.