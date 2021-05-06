عوالم الغيوان "الخفيّة" .. عندما تمتزج الصرخات المبحوحة برشاقة "الآلات"

للوصول إلى قمة الانتشاء الروحي في أغانيهم “المزلزلة” التي تدور حول “الحال” و”المهموم”، كان لا بد من البحث عن “جذوة” اللحن المفقود، ذلك “المارد” الخارج من عوالم تبتدعها آلات بسيطة مصنوعة من جلد “الماعز”، كان الأمر شبيها بتحضير الأرواح لمّا تمتزج الصرخات المبحوحة لأفراد مجموعة ناس الغيوان بالآهات الموسيقية المتحررة من كل سطوة عابرة.
قبل أي لقاء مع الجمهور، كان أفراد “الغيوان” يجتمعون في منزل وسط مدينة الدار البيضاء، لاختيار المقطوعات الغنائية التي ستُلقى أوّلاً، وكذا طقوس الحفل، بالإضافة إلى إجراء تدريبات قبلية، عفوية لكنها بدرجة كبيرة من الإتقان والإحكام.
يحكي سعيد محافظ، مرافق المجموعة في سنوات السبعينات والثمانينات، قائلا: “كانت لناس الغيوان طقوس خاصة في تحضير الإيقاع الموسيقي، وهذا لا يعلمه إلا القليل؛ إلا الذين كانوا في الكواليس ويتمتّعون بقوة الملاحظة”، مبرزا أن “العربي باطما كان يُفضّل طام طام المغلّف بجلد الجمل، وهذا النّوع لا يحتاج كثيرا من التسخين”.
وفي دردشة رمضانية مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد محافظ الذي أصدر كتابا جديدا حول الظاهرة الغيوانية أن “هذا النوع من الجلد كان مكلفا للغاية، بينما هناك نوع آخر أقل تكلفة هو جلد الماعز الذي كان يحتاج لكثير من التسخين وغير مكلف ماديا”، وفق تعبيره.
وأبرز محافظ أن “العربي باطما كان يحرص على تسخين طام طام بدرجة لا تصبح كما تُعزف عيساوة، وإذا تمادى أخونا هبرات ابراهيم (مرافق خاص للغيوان) في تسخين طام طام، يلوّح العربي بيده بغضب، ويطلب منه إحضار القليل من الماء ويمرره على الجلد لتعود طام طام إلى سابق عهدها، هكذا كان العربي حريصا على ضبط الإيقاع”.
“كيف يُعقل أن تحرك جمهور ملعب كرة القدم بطام طام وبندير فقط؟”، يتساءل محافظ في رصده لقوّة الإيقاع الغيواني وجذبه، موردا أنه “في بداية الثمانينات، كانت إحدى السهرات في مدينة السعيدية، ولما كان الغيوان يستعدّون لإلقاء أغنية غير خذوني التي غالبا ما يختمون بها السهرة، طلب باطما من أحد المساعدين أن يقوم بتسخين طام طام، غير أن الآلة وهي وفي طريقها إليه سقطت وانكسرت”.
وأضاف محافظ أن “العربي وضع طام طام في إطارها الحديدي وأكمل السّهرة بنجاح كبير”، مبرزا أنّ “أحد الأساتذة في إحدى المحاضرات قال (لما يلتقي جلد الإنسان مع جلد الحيوان يحدث إيقاعا رائعا)، وساعتها سرحت مخيلتي بعيدا وتذكرت بنادر عمر السيد، وتذكرت العرق الذي كان يتصبب منه وتذكرت طام طام”.
وعن إصداره الجديد، قال الكاتب: “هي رسالة إلى عشاق الغيوان الذي أنا واحد منهم، حاولت فقط توضيح بعض الأشياء الغامضة التي كانت في الكواليس، وحاولت تقريب أفراد ناس الغيوان على طبيعتهم باعتبارهم أناسا متواضعين رغم ما كانوا يعيشونه من شهرة وحب الناس. وكذلك رسالتي أيضا إلى بعض الذين يحكون الخرافات عن ناس الغيوان مع أني لم أراهم يوما في الكواليس مثلا”.
مجموعة الشياخ بطريقة حديثة وكلام سراح اغلبيتهم اميين مثلهم مثل جيل حيلالة والمجموعات الاخرى عشاق الشياخ و دوي العقول البسيطة سيوجعهم تعليقي هذا بالله عليكم هل هناك شعر ؟؟ وتلحين ووو الات موسيقية مستعملة مثل الحلقة في عهدهم كانت ” الحلقة ” في كل المدن بنفس الطريقة حب هذا الشكل من شياخ يبرهن على مستوى الثقافي للمجتمع المتخلق وكثير من الشباب يعشقون هولاء الشياخ بطريقة العنعنة اما اجيال سبعينيات و الثمانينات اغلبية عشاق هولاء بدون مستوى دراسي اغلبيتهن اميين عندما الامي يسمع شيخ يقول فين غدي بيا مثلا يبكي على حاله وفشله ووو اما الطبيب والمهندس وووووو كانوا يستهزؤون بهؤلاء الاميين كانوا المغاربة اكثر وعي و اناقة و تربية و ثقافة وووووو
قال عمر السيد في احدى المداخلات التلفزيونية اننا لم نكن ندري بما كنا نقوم به بيد ان الجمهور هو الدي فهم كلامنا بتلك الصورة التي كنا نحن بدورنا لا نفقه بانها تصل لدلك الحد الدي يعرف بتجاوز الخطوط الحمراء .وهدا يدل على ان الغيوان ظاهرة اللاشعورية جاءت بها الظروف التي عاشها الواقع المغربي سواء في المسرح او في الغناء وخاصة الملحون بيد انها عندما اصبحت منتمية للمرامي التي ارادها الجمهور اقلعت عن هدا المسار وخير دليل على دلك ان افرادها الدين لازالوا على قيد الحياة والله اطول عمرهم يكرسون الوضع الدي كانوا ينتقدوه في السبعينات والثمانينات
كما السياسة،الرياضة،المدرسة،المجتمع،الاقتصاد،القيم وكل شيئ لا علاقة بين الأمس واليوم!مكان العصر الذهبي حل الزمن الانحطاطي,الإفلاسي!الأغنية كانت إنسانية،جياشة مجيشة،ملتزمة،متزنة وناضجة!أضحت وأصبحت،مثل السياسة والسياسيين،زنقاوية صَاكَوِيَّة وعَكْرَاوية معكَِّرة لشنايف والجو والأجواء!السياسة كانت حية بالنضال،المعارضة القوية للنظام مباشرة وللقمع الشديد للمعارضين الحقيقيين، زمن الرصاص وتازمامارت !الآن السياسة غرقانة في الفساد،احتكار وتهريب الثروات،الرداءة،المعارضة المعترضة على الحكومة التي لا تحكم، الموالاة الفجة,الانتهازية المرقية الحلواتية في البرلمان!الرياضة ماتت وأصبحت مستوردة ف الميكا مع السوسيال الريعي الملاييني مع أشباح التسيير والتشويش!المجتمع في تفكك وتحلل،المدرسة فاشلة،الجامعة مفلسة متحرشة!القيم لم تعد قائمة!هذا زمن التطبيع والتضبيع والضباع والضَّبعَعَة والتَّضَبُّع!أغنية المجموعات أحسن ما أنتجته الأغنية المغربية:ناس الغيوان، لمشاهب،تاجدة…أين زمن الدكالي،بلخياط،الإدريسي،لطيفة رأفت، نعيمة سميح، رويشة، بناصر،حادة،الغازي بناصر،فويتح…
الأغنية أصبحت،مثل السياسة والسياسيين،زنقاوية صَاكَوِيَّة وعَكْرَاوية معكَِّرة لشنايف والجو والأجواء!السياسة كانت حية بالنضال،المعارضة القوية للنظام مباشرة وللقمع الشديد للمعارضين الحقيقيين، الرصاص وتازمامارت !الآن السياسة غرقانة في الفساد،احتكار وتهريب الثروات، الرداءة، المعارضة المعترضة على الحكومة التي لا تحكم، الموالاة الفجة والانتهازية المرقية الحلواتية في البرلمان!الرياضة ماتت وأصبحت مستوردة ف الميكا مع السوسيال الريعي الملاييني مع أشباح التسيير والتشويش!المجتمع في تفكك وتحلل، المدرسة فاشلة، الجامعة مفلسة متحرشة!القيم لم تعد قائمة!هذا زمن التطبيع والتطبيع والضباع والضَّبعَعَة والتَّضَبُّع!أغنية المجموعات أحسن ما أنتجته الأغنية المغربية:ناس الغيوان، لمشاهب،تاجدة!أين زمن الدكالي،بلخياط، الإدريسي،لطيفة رأفت،نعيمة سميح،رويشة،حادة،فويتح!ناس الغيوان هي المجموعة الوحيدة التي تعود بنا للجذور زمن يوسف بن تاشفين،يعقوب المنصور،المنصور الذهبي وتنغرس بنا في الحاضر,زمن سنوات الرصاص,تزمامارت,تغوص بنا في المستقبل الغامض المفتوح على كل الٱمال،الآلام، الفضاعات،النجاحات، الإخفاقات والمعجزات!