هذه نظرة على أبرز "موديلات السكوتر" الجديدة

توماس فليمر من برلين*

تتناسب موديلات السكوتر مع التنقلات الحضرية، التي لا تتطلب سرعات عالية ولا معدلات أداء فائقة. ويشهد عام 2019 طرح باقة واسعة من الموديلات الجديدة، التي يعتمد بعضها على الدفع الكهربائي.

قال خبير الدراجات النارية الألماني أخيم مارتي إن أبرز موديلات السكوتر هذا العام هو الموديل فيسبا Elettrica، الذي يعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 4 كيلووات/5.4 حصان. ويصل هذا الموديل إلى السرعة القصوى 45 كلم/س، في حين يبلغ مدى السير 100 كلم.

كما تطرح فيسبا الجيل الجديد من السكوتر GTS 300 Super، الذي يعتمد على سواعد محرك بقوة 17.5 كيلووات/24 حصان، مع خفض معدل الاستهلاك إلى 3.2 لتر/100 كلم.

وقامت شركة ياماها بإجراء تعديلات على موديلات السكوتر من عائلة X-Max؛ حيث تم تجهيز نسخ Iron Max من الموديلات X-Max 300 و400 بمقعد خاص مع مسند ظهر، بالإضافة إلى تمييزها عن النسخ التقليدية من خلال مسند القدم المصنوع من الألومنيوم والكسوات الجلدية الفاخرة على قمرة القيادة.

الراحة هدف هوندا

وكانت الراحة هي الهدف، الذي تسعى وراءه هوندا؛ حيث حصلت الموديلات 125 و 300 ضمن عائلة Forza والموديلات من 125i إلى 300i ضمن عائلة SH على عناصر جديدة مثل العناصر الأمامية باللون الأسود والفضي، والأجزاء الجانبية لحيز الأقدام لتعزيز المظهر الأنيق والراحة.

ويبقى السكوتر الكهربائي C-Evolution ضمن برنامج عرض شركة بي إم دبليو الألمانية، شأنه في ذلك شأن الموديل X2City الكهربائي.

تنوع كبير

وفي فئة الموديلات الأساسية المزودة بمحركات بسعة حتى 50 سم مكعب يوجد تنوع كبير؛ حيث تشمل برامج العرض لشركات مثل بيجو وأبريليا وكيمكو على العديد من الموديلات، منها على سبيل المثال عائلة Kisbee من بيجو، والتي يتم طرح ثلاثة أفراد منها، بالإضافة إلى الموديل Django 50 4T بتصميمه العصري الجذاب.

وتعتمد هذه الموديلات على محرك أحادي الأسطوانة رباعي الأشواط بقوة 2.7 كيلووات/3.6 حصان، مع معدل استهلاك 1ر2 لتر/100 كلم.

وتقدم كيمكو 5 موديلات جديدة، ثلاثة منها تنتمي لعائلة Agility، بالإضافة إلى Like II 50i و Super8 50i.