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سيارات "فولكسفاغن" تنضبط لحاجيات سوق الصين
أعلنت شركة "فولكسفاغن" لصناعة السيارات عن خططها لتصنيع مزيد من السيارات الأكثر ملائمة للصين، أكبر سوق سيارات في العالم، وذلك في ظل كفاح شركات السيارات الأوروبية لمواجهة شبح تزايد النفوذ الصيني.
وقال جويرن هاسينفوس، المسؤول بشركة "فولكسفاغن"، لصحيفة "هانوفرشه الجماينه تسايتونغ"، إن تركيز الشركة سوف يكون على التوصل لسبل لجعل طرازين من منتجات الشركة، بالإضافة إلى طرازين من شريكتها الصينية "جاك"، أكثر ملائمة للسوق الصيني.
وتأتي هذه الأنباء بعد بضعة أيام من الإعلان عن أن شركة "جيلي" الصينية لصناعة السيارات أصبحت أكبر مساهم في شركة دايلمر الألمانية لصناعة السيارات، حيث تبلغ حصتها 9.7%، وأن دايلمر تعتزم حاليا استثمار نحو ملياري دولار لتوسيع الإنتاج في الصين.