نمو الإقبال على السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي

هسبريس - د.ب.أ

واصلت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي اتجاهها الصاعد، لتسجل ارتفاعا بنسبة 4.3% على أساس سنوي في فبراير الماضي.

وينظر إلى مبيعات السيارات الجديدة على أنها مؤشر للحالة الاقتصادية. وفي الاتحاد الأوروبي كانت مبيعات السيارات الجديدة قد تراجعت بشدة بعد الأزمة المالية، عام 2008، ولكنها ارتفعت بشكل مطرد منذ شتنبر 2013 فيما عدا عثرات قليلة.

وقالت الرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات، في نشرتها الشهرية، إن مبيعات الشهر الماضي، التي زادت على 1.125 مليون سيارة جديدة، هي "أفضل نتائج تسجل في شهر فبراير منذ عام 2008".

ومن بين الأسواق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي ازدهرت المبيعات في إسبانيا، حيث زادت بنسبة 13%، كما زادت في ألمانيا وفرنسا بنسبة 7.4% و4.3% على التوالي. ولكن بريطانيا وإيطاليا خالفتا الاتجاه الإيجابي، حيث تراجعت المبيعات بهما بنسبة 2.8% و1.4% على الترتيب.