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كُتّاب وآراء
تويوتا تستعيد أكثر من مليون سيارة بأنحاء العالم
أعلنت عملاقة السيارات اليابانية "تويوتا موتورز" أنها سوف تستدعي عددا إضافيا من السيارات يبلغ 1.17 مليون سيارة على مستوى العالم بسبب عيوب محتملة في نافخات وسائد هوائية تنتجها شركة "تاكاتا" اليابانية لأجزاء السيارات.
وقالت متحدثة باسم تويوتا إن أحدث الاستدعاءات يشمل 249 ألف سيارة في اليابان و210 ألاف سيارة في أوروبا.
وأفادت أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان بأن عملية الاستدعاء تشمل سيارات من عدة طرازات من بينها "ألفارد" و"فيلفاير" و"كورولا روميون" .
وبسبب النافخات المعيبة في الوسائد الهوائية ،اضطرت شركات سيارات لاستدعاء نحو 100 مليون سيارة على مستوى العالم. ويمكن أن تتمزق الوسائد الهوائية بشكل انفجاري عندما تنتفخ بسبب حادث تصادم ، مطلقة شظايا معدنية على السائقين والركاب.
وتسببت الوسائد الهوائية المعيبة في أكثر من 20 حالة وفاة على مستوى العالم.
وفي يونيو من العام الماضي، قدمت تاكاتا طلبا لإشهار الإفلاس وحمايتها من الدائنين في الولايات المتحدة واليابان.