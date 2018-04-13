"هيونداي" تكشف نسخة مطورة من "كونا"

هسبريس ـ مُتابعة

كشفت شركة "هيونداي موتور"، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، عن النسخة الكهربائية من سيارتها "كونا"، في إطار استراتيجيتها لزيادة حصة السيارات الكهربائية وصديقة البيئة من محفظة منتجاتها.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء فإن "هيونداي موتور" تستهدف بيع أكثر من 12 ألف سيارة كهربائية في السوق الكورية الجنوبية خلال العام الحالي، مشيرة إلى انها تلقت بالفعل طلبات لشراء أكثر من 18 ألف سيارة كهربائية صغيرة.

وتعمل إحدى فئات السيارة "كونا إي.في" الكهربائية ببطارية بقوة 64 كيلووات، وتستطيع قطع مسافة 406 كيلومترات قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها، في حين أن الفئة الأصغر من هذا الطراز مزودة ببطارية بطاقة 39.2 كيلووات، وتستطيع قطع مسافة 254 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة الشحن.

وقالت شركة "هيونداي" إن السيارة كونا الكهربائية يمكنها القيام برحلة في اتجاه واحد إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية من العاصمة سيول دون شحن إضافي للبطارية، في حين يستغرق شحن 80% من البطارية قوة 64 كيلووات 54 دقيقة في محطة الشحن السريع، بينما يستغرق الشحن الكامل لها نحو 9 ساعات و40 دقيقة بالشحن البطيء، أما شحن بطارية السيارة فئة 39.2 كيلووات فيستغرق 6 ساعات و10 دقائق من خلال شاحن بطيئ .

يشار إلى أن سيارة كونا الكهربائية مزودة بمجموعة مزايا السلامة مثل تفادي الاصطدام الأمامي وكاشف المشاة والتحذير من نقطة انعدام الرؤية ، وتحذير السائق وإتباع المسار. ويتراوح سعر السيارة الكهربائية بين 46.5 مليون وون (43500 دولار) و48.5 مليون وون، في حين ينخفض السعر للمستهلك إلى ما يتراوح بين 29.5 مليون وون و31.5 مليون وون بعد خصم قيمة الدعم الحكومي.

وقد تم طرح كونا لبيع في يونيو من العام الماضي في السوق المحلي لمقابلة الطلب المتنامي على هذا النوع من السيارات وسط انخفاض أسعار الوقود . وقد تم شحن السيارات الصغيرة منها إلى أوربا منذ العام الماضي وإلى الولايات المتحدة منذ بداية هذا العام.