24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:33
|05:17
|12:29
|16:09
|19:33
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أجينو .. فرنسا وعُمان
- تكييف امتحانات الباكالوريا لفائدة ذوي الإعاقات
- عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط
- المضاربات تلهب أسعار السمك .. ووسطاء يربحون الملايير
- رحمونة زياني أول امرأة وكيلا عاما للملك بالمغرب
عبد القادر أجينو .. خبير فيزيائي مغربي يلقن العلوم في مسقط (5.00)
الأمازيغية والاستعمار الفرنسي (9).. مؤامرات الحماية الأجنبية (5.00)
"حراك الريف" (9).. صرخة من أجل الاعتراف: حراك يتسع الجميع (5.00)
الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب (5.00)
- المحكمة تمتع "أستاذ خريبكة" بالحرية بعد تنازل التلميذة المعنّفة - (118)
- موريتانيا تُغازل البوليساريو وتفتتح أول شريط حدودي مع تندوف - (76)
- المضاربات تلهب أسعار السمك .. ووسطاء يربحون الملايير - (67)
- رصيف الصحافة: قيادي عسكري بالبوليساريو يفر للالتحاق بالوطن - (65)
- الأوروبيون يحبطون البوليساريو بتسريع اتفاق الصيد مع المغرب - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أوبر تضبط "سيارات ذاتية القيادة" بعد حادث مميت
قالت شركة أوبر إنها قررت إيقاف تشغيل برنامجها للسيارات ذاتية القيادة في ولاية أريزونا الأمريكية بعد مرور شهرين على حادث لإحدى سياراتها تسبب في مقتل امرأة.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن "أوبر تكنولوجيز" لن توقف برنامجها بالكامل، لكنها ستركز بدلا من ذلك على تجارب محدودة في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا ومدينتين أخريين في كاليفورنيا.
وأضافت أن الشركة تعتزم استئناف عملياتها المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة هذا الصيف، على مسافات أقصر وباستخدام عدد أقل من المركبات على الأرجح.
وقالت المتحدثة: "ملتزمون بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، ونتطلع للعودة إلى الشوارع العامة في المستقبل القريب".
وعلقت أوبر برنامجها في أريزونا وغيرها من الأماكن، على الفور، بعدما تسببت إحدى سياراتها الرياضية ذاتية القيادة في مقتل امرأة أثناء عبورها أحد شوارع مدينة تمبي ليلا، في مارس، ضمن أول حادث من نوعه لسيارة ذاتية القيادة.
ولا يزال الحادث قيد تحقيق من المجلس الوطني لسلامة النقل، وعلى أوبر الانتظار حتى يصدر المجلس تقريره الأولي في الحادث. ومن المتوقع صدور هذا التقرير خلال الأسبوعين المقبلين؛ وتستطيع أوبر بعده استئناف تجارب سياراتها ذاتية القيادة.