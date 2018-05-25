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الرئيسية | سيارات | أوبر تضبط "سيارات ذاتية القيادة" بعد حادث مميت

أوبر تضبط "سيارات ذاتية القيادة" بعد حادث مميت

أوبر تضبط "سيارات ذاتية القيادة" بعد حادث مميت
هسبريس ـ رويترز
الجمعة 25 ماي 2018 - 02:13

قالت شركة أوبر إنها قررت إيقاف تشغيل برنامجها للسيارات ذاتية القيادة في ولاية أريزونا الأمريكية بعد مرور شهرين على حادث لإحدى سياراتها تسبب في مقتل امرأة.

وقالت متحدثة باسم الشركة إن "أوبر تكنولوجيز" لن توقف برنامجها بالكامل، لكنها ستركز بدلا من ذلك على تجارب محدودة في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا ومدينتين أخريين في كاليفورنيا.

وأضافت أن الشركة تعتزم استئناف عملياتها المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة هذا الصيف، على مسافات أقصر وباستخدام عدد أقل من المركبات على الأرجح.

وقالت المتحدثة: "ملتزمون بتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، ونتطلع للعودة إلى الشوارع العامة في المستقبل القريب".

وعلقت أوبر برنامجها في أريزونا وغيرها من الأماكن، على الفور، بعدما تسببت إحدى سياراتها الرياضية ذاتية القيادة في مقتل امرأة أثناء عبورها أحد شوارع مدينة تمبي ليلا، في مارس، ضمن أول حادث من نوعه لسيارة ذاتية القيادة.

ولا يزال الحادث قيد تحقيق من المجلس الوطني لسلامة النقل، وعلى أوبر الانتظار حتى يصدر المجلس تقريره الأولي في الحادث. ومن المتوقع صدور هذا التقرير خلال الأسبوعين المقبلين؛ وتستطيع أوبر بعده استئناف تجارب سياراتها ذاتية القيادة.

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