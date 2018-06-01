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الرئيسية | سيارات | ترامب يريد حظر السيارات الألمانية الفارهة بأمريكا

ترامب يريد حظر السيارات الألمانية الفارهة بأمريكا

ترامب يريد حظر السيارات الألمانية الفارهة بأمريكا
هسبريس - رويترز
الجمعة 01 يونيو 2018 - 00:53

قالت مجلة فيرتشافت فوخه الألمانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه سيمنع شركات صناعة السيارات الفارهة الألمانية من المشاركة في السوق الأمريكية.

وقالت المجلة، نقلا عن عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين لم تنشر أسمائهم، إن ترامب أبلغ ماكرون، في أبريل، أنه سيتمسك بسياسته التجارية بهدف منع سيارات "مرسيدس-بنز" من السير في نيويورك.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، فتحت إدارة ترامب تحقيقا تجاريا بشأن ما إذا كانت واردات السيارات أضرت بقطاع السيارات الأمريكي.

قد يؤدي ذلك إلى فرض رسوم بنسبة تصل إلى 25 بالمئة استنادا إلى مبررات "الأمن القومي" نفسها التي استخدمت لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم في الولايات المتحدة في مارس.

وقال محللون لدى "ايفركور آي.إس.آي"، في مذكرة الأسبوع الماضي، إن من شأن فرض تلك الرسوم تقويض الجدوى التجارية التي تستند إليها شركات صناعة السيارات الألمانية في استيراد السيارات من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، وإلقاء عبء قدره 4.5 مليار يورو على كاهل شركات تصنيع السيارات الفارهة الألمانية.

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