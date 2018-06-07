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الرئيسية | سيارات | ارتفاع مبيعات شركة فولكسفاغن خلال شهر ماي

ارتفاع مبيعات شركة فولكسفاغن خلال شهر ماي

ارتفاع مبيعات شركة فولكسفاغن خلال شهر ماي
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 07 يونيو 2018 - 12:55

قالت شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات إن مبيعاتها خلال شهر ماي الماضي تجاوزت أي مبيعات حققتها في نفس الشهر من الأعوام السابقة.

وباعت فولكسفاغن 539.700 سيارة في ماي 2018، بارتفاع نسبته 5.1% مقارنة بماي 2017. ونمت مبيعات الشركة هذا العام، حتى الآن، بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث باعت نحو 2.6 مليون سيارة.

واستمرت المبيعات في أوروبا والسوق الألمانية المحلية في الارتفاع بعد أداء قوي خلال شهر أبريل الماضي. كما حققت فولكسفاغن أداء قويا في إيطاليا وبريطانيا والسويد خلال الشهر الماضي؛ مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.

وقد ارتفعت مبيعات فولكسفاغن في الصين، أكبر سوق للشركة، بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، لتبلغ المبيعات 251600 سيارة. ويشار إلى أن سوق الصين يمثل الآن نحو نصف مبيعات فولكسفاغن.

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