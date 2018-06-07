24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:25
|05:13
|12:31
|16:11
|19:41
|21:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تعديل جديد ينتظر حكومة العثماني بعد استقالة الوزير الداودي
- مترو العاصمة الروسية موسكو .. "قصور ستالين" تحت الأرض
- تنظيم ندوة حول محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين
- تجريم الإثراء غير المشروع
- ارتفاع الإصابات بلدغات الأفاعي والعقارب في وزان
- رسميا .. الداودي يطلب إعفاءه من منصبه بسبب "وقفة سنطرال" - (350)
- السعودية تعلن دعم الملف الأمريكي .. آل الشيخ: "كلمتي" لترامب - (236)
- الداودي يعتزم الاستقالة من الحكومة .. و"البيجيدي": الخطأ جسيم - (175)
- لحروري: بوعشرين يبحث عن حرية الاغتصاب فوق "الكنبة" القذرة - (148)
- فريق "البام" يبْلُغ النصاب القانوني لملتمس رقابة "إسقاط الحكومة" - (134)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ارتفاع مبيعات شركة فولكسفاغن خلال شهر ماي
قالت شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات إن مبيعاتها خلال شهر ماي الماضي تجاوزت أي مبيعات حققتها في نفس الشهر من الأعوام السابقة.
وباعت فولكسفاغن 539.700 سيارة في ماي 2018، بارتفاع نسبته 5.1% مقارنة بماي 2017. ونمت مبيعات الشركة هذا العام، حتى الآن، بنسبة 6.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث باعت نحو 2.6 مليون سيارة.
واستمرت المبيعات في أوروبا والسوق الألمانية المحلية في الارتفاع بعد أداء قوي خلال شهر أبريل الماضي. كما حققت فولكسفاغن أداء قويا في إيطاليا وبريطانيا والسويد خلال الشهر الماضي؛ مقارنة بنفس الشهر من عام 2017.
وقد ارتفعت مبيعات فولكسفاغن في الصين، أكبر سوق للشركة، بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر من عام 2017، لتبلغ المبيعات 251600 سيارة. ويشار إلى أن سوق الصين يمثل الآن نحو نصف مبيعات فولكسفاغن.