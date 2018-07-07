24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3206:1913:3717:1720:4622:18
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. بركة: أحكام معتقلي الريف ثقيلة .. و"الضربة وصلت إلى العظم" (5.00)

  2. شعار "الإنجاز والصمت" يَضع العثماني أمام الفشل وضعف التواصل (5.00)

  3. اغتيال معارضي البوليساريو بتندوف يُحرج الجزائر أمام الأمم المتحدة (5.00)

  4. تونس ترحب بالترشح لمونديال مشترك مع المغرب (5.00)

  5. المغرب يقوي حماية المعطيات الشخصية لمسايرة القوانين الأوروبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سيارات | بكين ترحب باختبار "دايملر" سيارة دون سائق

بكين ترحب باختبار "دايملر" سيارة دون سائق

بكين ترحب باختبار "دايملر" سيارة دون سائق
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 07 يوليوز 2018 - 04:48

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "دايملر" حصولها على ترخيص لاختبار سياراتها ذاتية القيادة في شوارع العاصمة الصينية، بكين، لتصبح أول شركة سيارات غير صينية تحقق ذلك.

وذكرت الشركة الألمانية أنها ستستخدم سيارتها الصالون "مرسيدس بنز- فئة في" في اختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية، مع وجود سائق على معقد القيادة للتدخل في حالة رصد شيء غير متوقع.

ولكي تحصل على هذا الترخيص أضافت "دايملر" إلى سيارتها ذاتية القيادة تطبيقات فنية إضافية من شركة "بايدو أبولو" الصينية، والتي خضعت لاختبارات مكثفة في مناطق التجريب بمدينتي بكين وهيبي الصينتين، في حين يحصل السائقون الذين سيركبون السيارات ذاتية القيادة على تدريبات إضافية.

جدير بالذكر أن السيارات ذاتية القيادة تثير جدلا واسعا في ظل المخاوف من أن يخلط السائقون بين تقنيات المساعدة في القيادة، مثل التحكم الملاحي والمحافظة على السيارة في الحارة المخصصة وتشغيل المكابح آليا وأنظمة تفادي التصادم، من ناحية، وتكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة.

وكانت سيارة ذاتية القيادة قد صدمت امرأة، عمرها 49 عاما ،مما أسفر من مقتلها في ولاية أريزونا الأمريكية؛ في وقت سابق من العام الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.