بكين ترحب باختبار "دايملر" سيارة دون سائق

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "دايملر" حصولها على ترخيص لاختبار سياراتها ذاتية القيادة في شوارع العاصمة الصينية، بكين، لتصبح أول شركة سيارات غير صينية تحقق ذلك.

وذكرت الشركة الألمانية أنها ستستخدم سيارتها الصالون "مرسيدس بنز- فئة في" في اختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية، مع وجود سائق على معقد القيادة للتدخل في حالة رصد شيء غير متوقع.

ولكي تحصل على هذا الترخيص أضافت "دايملر" إلى سيارتها ذاتية القيادة تطبيقات فنية إضافية من شركة "بايدو أبولو" الصينية، والتي خضعت لاختبارات مكثفة في مناطق التجريب بمدينتي بكين وهيبي الصينتين، في حين يحصل السائقون الذين سيركبون السيارات ذاتية القيادة على تدريبات إضافية.

جدير بالذكر أن السيارات ذاتية القيادة تثير جدلا واسعا في ظل المخاوف من أن يخلط السائقون بين تقنيات المساعدة في القيادة، مثل التحكم الملاحي والمحافظة على السيارة في الحارة المخصصة وتشغيل المكابح آليا وأنظمة تفادي التصادم، من ناحية، وتكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة.

وكانت سيارة ذاتية القيادة قد صدمت امرأة، عمرها 49 عاما ،مما أسفر من مقتلها في ولاية أريزونا الأمريكية؛ في وقت سابق من العام الحالي.