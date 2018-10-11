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الرئيسية | سيارات | نيسان تحول "تيتان إكس.دي" إلى سيارة إسعاف

نيسان تحول "تيتان إكس.دي" إلى سيارة إسعاف

نيسان تحول "تيتان إكس.دي" إلى سيارة إسعاف
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 03:40

بعد أن نجحت شركة "نيسان موتور" اليابانية في تحويل سيارتها "تيتان إكس.دي" إلى مدخنة شواء محمولة في إحدى المناسبات، وإلى خيمة على الشاطئ في مناسبة أخرى في وقت سابق من العام الحالي، عادت لتطور نسخة جديدة من السيارة إلى "سيارة إسعاف" ستساعد الصليب الأحمر الأمريكي.

وقد عرضت الشركة اليابانية النسخة الجديدة من السيارة باسم "ألتيميت سيرفس تيتان" في معرض ميامي للسيارات في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الحالي، وبعد انتهاء المعرض ستقدم الشركة هذه السيارة إلى العاملين في خدمة الصليب الأحمر بمنطقة جنوب فلوريدا لكي تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات بدءا من نقل مرضى الطوارئ وحتى نقل الدم.

وأشار موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات السيارات إلى أن نيسان حولت سرير "تيتان إكس.دي" إلى نوع مختلف وجيد من الأسرة لكي يناسب طبيعة وظيفتها الجديدة كسيارة إسعاف، إلى جانب تزويدها بأجهزة الاسعاف الأولي ومولد كهرباء ومكان لتخزين الأدوية ومبرد لتخزين الدم. في الوقت نفسه فإن الخصائص الأخرى في السيارة يمكن أن تجعلها مناسبة لقضاء وقت الراحة لعمال الإسعاف في الفاصل بين ورديات العمل. كما تم تزويد السيارة أيضا بخدمة الإنترنت اللاسلكي "واي فاي" وألواح الطاقة الشمسية.

في الوقت نفسه تم تزويد السيارة بإطارات "نيتو ريدج جرابلر" وماص الصدمات حتى تستطيع السير في مختلف أنواع الطرق. كما تم تزويد السيارة بخزان وقود خاص سعته 75 جالونا . وكذلك تم تزويدها برافعة للمساعدة في جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض.

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