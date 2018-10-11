شركة "هيونداي" تعدّ لإطلاق سيارة كبيرة جديدة

هسبريس ـ مُتابعة

تستعد شركة "هيونداي موتور"، أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية من حيث المبيعات، لإطلاق سيارة جديدة كبيرة الحجم من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي SUV في السوق المحلية ،خلال الشهر المقبل، بهدف تعزيز المبيعات.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن متحدث باسم الشركة الكورية الجنوبية القول إن الشركة تتوقع أن تنافس السيارة الجديدة، التي أطلقت على مشروع تطويرها اسم "إتش.دي.سي-2 غراند ماستر"، سيارات مثل "تلرايد" من "كيا موتورز كورب" و"تريفيرسي" من "جي.إم كوريا".

وأضاف المتحدث أن "هيونداي" لم تستقر على الاسم التجاري النهائي للسيارة الجديدة، رغم أنها تشير إليها في التقارير الإعلامية المحلية باسم "باليسيد".

كما تعتزم "هيونداي" طرح السيارة الجديدة "جي.في 80" وهي أول طراز من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي من عائلة السيارات الفارهة التابعة لها "جينسيس" العام المقبل، بهدف تعزيز وجودها في سوق السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي وهي سوق شديدة التنافسية.

يذكر أن "هيونداي" تنافس في هذه السوق حاليا من خلال سيارتها متوسطة الحجم "سانتافي" و"تاكسون" و"كونا".

وبلغت مبيعات "هيونداي موتور" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 36ر3 مليون سيارة بزيادة نسبتها 7ر2% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت المبيعات 27ر3 مليون سيارة.