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الرئيسية | سيارات | "أوبل" تتعرض إلى مداهمة بسبب شبهة الاحتيال

"أوبل" تتعرض إلى مداهمة بسبب شبهة الاحتيال

"أوبل" تتعرض إلى مداهمة بسبب شبهة الاحتيال
هسبريس - د.ب.أ
الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 - 01:10

أكد المكتب المحلي لمكافحة الجرائم بولاية هيسن، غرب ألمانيا، أن الشرطة قامت بمداهمات لمكاتب تابعة لشركة "أوبل" على خلفية "شبهة ملموسة بالاحتيال ذات صلة بسيارات الديزل".

وبحسب موقع "بيلد. دي إي" الألماني فإن الأمر يتعلق بـ 95 ألف سيارة تعمل بمحركات الديزل تشمل برمجيات ربما تم التأثير عليها بشكل غير مشروع.

وزارة النقل الاتحادية الألمانية في برلين أكدت، في شهر يوليوز الماضي، عقد "جلسة استماع رسمية ضد أوبل" بسبب ثلاثة موديلات سيارات.

وبحسب تقارير فقد كان هناك اشتباه في وجود تلاعب في اجهزة تنقية غاز العوادم؛ مثلما كان الأمر لدى شركات سيارات أخرى.

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