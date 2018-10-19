جديد "مرسيدس إس" يسوّق تكنولوجيا القيادة الذاتية

هسبريس - د.ب.أ

سبقت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "أودي" منافسيها الألمان عندما قدمت أول سيارة في العالم مزودة بالمستوى الثالث من تكنولوجيا القيادة الذاتية من طراز "أيه8" الصالون.

وتعتزم "مرسيدس بنز" الألمانية لصناعة السيارات الفارهة تقديم أولى سياراتها المزودة بالمستوى الثالث من تكنولوجيا القيادة الذاتية مع الجيل الجديد من السيارة "مرسيدس إس".

ونقل موقع "موتور تريند" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن "أولا كالينيوس" مدير إدارة الأبحاث في مجموعة "دايلمر" المالكة لشركة مرسيدس بنز والمقرر أن يصبح الرئيس التنفيذي لمجموعة "دايملر" العام المقبل إنه بعد استخدام تكنولوجيا المستوى الثالث للقيادة الذاتية في الفئة "مرسيدس إس" سيتم استخدامها مع الفئات الأقل من إنتاج "مرسيدس".

يذكر أن السيارة "مرسيدس إس" تعمل حاليا بتكنولوجيا المستوى الثاني للقيادة الذاتية. يساعد هذا المستوى من التكنولوجيا في التحكم في عجلة القيادة وزيادة السرعة وتقليلها، لكن يظل السائق مسؤولا عن مراقبة الطريق وظروف القيادة طوال الوقت.

في المقابل يمكن اعتبار تكنولوجيا المستوى الثالث للقيادة الذاتية، وسيلة للقيادة "بأعين مغمضة" بالنسبة للسائق، لكنها مازالت تحتاج إلى وجود العنصر البشري على مقعد القيادة للتدخل والتحكم في السيارة عند الضرورة.

في الوقت نفسه فإن تشغيل تكنولوجيا المستوى الثالث للقيادة الذاتية يتوقف على المكان الذي يعيش فيه صاحب السيارة. فقد أقرت ألمانيا مؤخرا استخدام نظام القيادة الذاتية من أودي المعروف باسم "دليل التكدس المروري" على الطرق، لكن هناك عقبات تنظيمية تواجه تطبيق هذه التكنولوجيا بالكامل في الولايات المتحدة.

يذكر أن تكنولوجيا "سوبر كروز" التي تستخدمها مجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية مع سيارتها "كاديلاك سي.تي6" تقترب من المستوى الثالث للقيادة الذاتية، رغم أنها تحتاج إلى استمرار السائق في متابعة الطريق طوال الوقت.

في الوقت نفسه فإنه يقال إن تكنولوجيا "أوتو بايلوت" (الدليل الآلي) من شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية "تيسلا" ستكون قادرة على تحقيق المستوى الخامس للقيادة ذاتية عندما يتم تزويدها بتقنية "هاردوير2".