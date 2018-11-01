تعاون "فولكسفاغن ـ فورد" يستفيد من التوسيع

هسبريس - د.ب.أ

ذكر تقرير أنه من المقرر أن يتم توسيع اتفاق التعاون الذي تم الإعلان عنه، في الصيف، بين شركتي صناعة السيارات الالمانية "فولكسفاغن" والامريكية "فورد" بشكل كبير.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، المعنية بشؤون الاعمال، أنه بالإضافة إلى التعاون في مجال مركبات الخدمات، بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل بالفعل، فإن الشركتين العملاقتين تعتزمان توحيد قدراتهما في مجال السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.

وأفادت "هاندلسبلات" بأنه من الممكن أن توفر الشركتان مليارات الدولارات من خلال عملهما سويا، وأن المحادثات قد أحرزت تقدما جيدا حتى الآن.

ومن جانبها، أكدت مصادر داخل شركة "فولكسفاغن" لوكالة الانباء الالمانية أن مثل هذه المشاريع يتم النظر فيها. وشددت على أنه من الممكن للشريكين أن تتبادلا الخبرات حول تكنولوجيا المحركات والقيادة بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار مجالات التعاون الأخرى.

كما قالت متحدثة باسم "فورد" لوكالة الأنباء الألمانية إن المباحثات حول التحالف مع "فولكسفاغن" شملت عددا من المجالات، وإنه من السابق لأوانه الكشف عن مزيد من التفاصيل.