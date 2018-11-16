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كُتّاب وآراء
مبيعات السيارات في أوروبا تتشبث بتراجع الأداء
أظهرت بيانات رسمية تراجع مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي للشهر الثاني على التوالي.
وبحسب بيانات اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي فقد تراجعت المبيعات خلال أكتوبر الماضي بنسبة 7.3%، بعد تراجع بنسبة 5ر23% خلال شتنبر الماضي.
وأرجع الاتحاد تراجع المبيعات إلى بدء تطبيق المعايير الجديدة للعوادم في الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد"، اعتبارا من أول شتنببر الماضي.
وقال الاتحاد، في نشرته الشهرية، إن شركات صناعة السيارات قدمت تخفيضات كبيرة لأسعار السيارات غير المتوافقة مع المعايير البيئية الجديدة، وهو ما أدى إلى ارتفاع استثنائي في مبيعات السيارات الجديدة خلال شهور الصيف الماضي، مما قلل الطلب على السيارات في الشهور التالية.
بلغت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال أكتوبر الماضي 1.08 مليون سيارة. وقد تراجعت المبيعات في أكبر خمس أسواق للسيارات في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.