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كُتّاب وآراء
القضاء يعتقل رئيس "نيسان" في العاصمة اليابانية
أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن الادعاء، في العاصمة طوكيو، أوقف كارلوس غصن؛ رئيس شركة "نيسان موتور"، لاتهامه بالتورط في مخالفات مالية.
وتقدمت الشركة باعتذار،من خلال بيان أصدرته قبل التوقيف، وقالت إنها "تتقدم بأسفها الشديد لتسببها في قلق كبير لحاملي الأسهم وأصحاب المصالح"، ثم زادت: "سنواصل عملنا لتحقيق الانضباط والأمور المتعلقة بالامتثال، واتخاذ التدابير المناسبة".
كما أعلنت شركة "نيسان موتور"، اليوم الاثنين في خضم تأثير "قضية غصن" على أسهمها في البورصات العالمية مع شريكتها "رونو"، أنها تعتزم عزل رئيسها كارلوس غصن بعد ثبوت تورطه في "سلوك مشين".
ووفقا لبيان، نقلته وكالة أنباء "بلومبرغ"، فإن الشركة أجرت على مدار الأشهر الماضية تحقيقا داخليا طال غصن والمسؤول في الشركة جريج كيلي.
جدير بالذكر أن الادعاء العام في طوكيو تحرك ضد كارلوس غصن بعد الاشتباه في تورطه ضمن مخالفات مالية، أبرزها عدم الكشف عن ملايين تشملها مداخيله.
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تعليقات الزوّار (15)
خلاصة القول شتان بين الدول وبين اشباه الدول.