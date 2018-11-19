24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3108:0013:1816:0218:2619:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتهام لسيارات الدولة باستباحة المال العام في وزان (5.00)

  2. دراسة ترصد فوائد جديدة لزيت السمك و"فيتامين د" (5.00)

  3. باحث يرجع مغادرة "أوبر" المغرب إلى "البيروقراطية واقتصاد الريع" (5.00)

  4. عامل تنغير يوزع حافلات مدرسية على جماعات (5.00)

  5. القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سيارات | القضاء يعتقل رئيس "نيسان" في العاصمة اليابانية

القضاء يعتقل رئيس "نيسان" في العاصمة اليابانية

القضاء يعتقل رئيس "نيسان" في العاصمة اليابانية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:15

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن الادعاء، في العاصمة طوكيو، أوقف كارلوس غصن؛ رئيس شركة "نيسان موتور"، لاتهامه بالتورط في مخالفات مالية.

وتقدمت الشركة باعتذار،من خلال بيان أصدرته قبل التوقيف، وقالت إنها "تتقدم بأسفها الشديد لتسببها في قلق كبير لحاملي الأسهم وأصحاب المصالح"، ثم زادت: "سنواصل عملنا لتحقيق الانضباط والأمور المتعلقة بالامتثال، واتخاذ التدابير المناسبة".

كما أعلنت شركة "نيسان موتور"، اليوم الاثنين في خضم تأثير "قضية غصن" على أسهمها في البورصات العالمية مع شريكتها "رونو"، أنها تعتزم عزل رئيسها كارلوس غصن بعد ثبوت تورطه في "سلوك مشين".

ووفقا لبيان، نقلته وكالة أنباء "بلومبرغ"، فإن الشركة أجرت على مدار الأشهر الماضية تحقيقا داخليا طال غصن والمسؤول في الشركة جريج كيلي.

جدير بالذكر أن الادعاء العام في طوكيو تحرك ضد كارلوس غصن بعد الاشتباه في تورطه ضمن مخالفات مالية، أبرزها عدم الكشف عن ملايين تشملها مداخيله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - bruce الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:26
الدول التي تحترم القانون اعتقلوه و احنا إلى جا وطلب أي حاجة يعطيوها ليه بحالا قاضي لينا على البطالة في البلاد كاملة...في العالم بأسره السياسة الناجعة هي احترم تحترم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
2 - هشام من فاس الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:28
لمغاربة شرفة مكايتعاتقوش مع لي جبدهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - مغربي الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:32
إن الله يمهل ولا يهمل..............................
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
4 - mann الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:32
هذا هو سر تطور هذه البلدان لا غير !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - طارق الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:34
مول الساعة زايدة تشد على سلامتو و نشوفو دابا اش غادي طرا فالساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
6 - حسن الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:37
دعوة المغاربة وصلاتو بسباب الساعة الزايدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - لك الله يا وطني! الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:38
شركة عالمية في مجال السيارات، تقدر استثماراتها بملايير الدولارات في جميع أنحاء العالم وتشغل الملايين من العمال، ومع ذلك لم يشفع ذلك في اعتقال مديرها العام ومتابعته...!! لا أحد فوق القانون..ماذا عن العرب عموما والمغرب خصوصا؟؟! شركة واحدة تمكنت من استخلاص 1700 مليار في ظرف وجيز جراء الزيادات المتتالية في اسعار المحروقات دون رقيب او محاسبة او حتى منافسة شريفة!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
8 - مواطن الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:40
بقا فيا مسكين كون غير دارو ليه كيف ما عندنا عفى الله عم سلف !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
9 - امين الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:40
هادوك غير دعاوي المضلومين اللي زاد عليهم ساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
10 - MEHDI الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:43
ما جدوى المجلس الأعلى للحسابات إذا كانت ابحاثه وتقاريره التي تاخد شهورا بمزانيات اجور قضاته ومستلزمات البحث دون تحريك الدعوى العمومية ضد المخالفين و.....؟من الاحسن غلقه وتوفير مزانيته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
11 - oujdi الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:43
pour Mr Bruce l'usine de Tanger a recruté des milliers de marocains il ne faut pas mélanger et écrire des bla bla a vous de juger
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
12 - japon répond الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:47
c'est le prix de l'heure d'été imposée par ce patron de renault,alors va t on supprimer cette heure d'été pour oublier ce patron arrêté au japon pour malversations,on l'espère
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - اطلسمون الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:47
دعاوي المغاربة خرجو فيه.. نيسان هي رونو فرض علينا ساعة.. دخل للحبس.. العقوبة لي رسموها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - ABDOU الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:48
فس المغرب يستقبل استقبال الملوك والرؤساء وفي اليابان تم اعتقاله لتورطه في فصائخ مالية.
خلاصة القول شتان بين الدول وبين اشباه الدول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
15 - Akram الاثنين 19 نونبر 2018 - 12:50
كي قول هدا هو مول الساعة الاظافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.