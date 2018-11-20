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الرئيسية | سيارات | "نيسان" تنفق 18 مليون دولار على "منازل غصن"

"نيسان" تنفق 18 مليون دولار على "منازل غصن"

"نيسان" تنفق 18 مليون دولار على "منازل غصن"
هسبريس - إفي
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:35

ذكرت وسائل الإعلام اليايانية أن فرعًا لشركة "نيسان موتور" أنفق 17.8 مليون دولار على مساكن لرئيس الشركة، كارلوس غصن صاحب 64 عاما، الذي اعتقل في طوكيو للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية.

ويعتقد بأن المعاملات تمت من خلال فرع هولندي تم تشييده في 2010 من قبل المصنع الياباني، لأغراض استثمارية على ما يبدو، وأنه اشترى منازل في ريو دي جانيرو (البرازيل) وبيروت (لبنان).

الفرع وفر للغصن، أيضا، منازل في باريس وامستردام "ون أي سبب تجاري قانوني. وتعتقد النيابة اليابانية أن هذه الأموال مشمولة في المداخيل التي لم يفصح عنها غصن لهيئة الرقابة المالية ببورصة طوكيو، في السنوات الخمس الماضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عادل الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:50
برع لي راسو و صافي اوا دابا اراك للحساب اليابانيين هادو اخاي. شي مدراء عندنا يعلم الله اش دايرين
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36
2 - خالد الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:53
كارلوس غصن مدير شركة رونو و نيسان الذي أعطى الأوامر لخدام فرنسا بتطبيق التوقيت الفرنسي في المغرب تم اعتقاله في اليابان بعدة تهم منها التهرب الضريبي و يواجه عدة سنوات من السجن كما انخفضت اسهم شركة رونو ب %13. للتذكير فقد كان من المنتظر الغاء التوقيت الصيفي الفرنسي من المغرب يوم الاحد 28 أكتوبر و قبل يومين على ذلك قام مدير شركة رونو بزيارة سريعة للقصر الملكي مساء يوم الخميس 25 أكتوبر و في صباح اليوم الموالي انعقد مجلس وزاري استثنائي لتطبيق اوامر فرنسا بتثبيت التوقيت الفرنسي بشكل دائم في المغرب مما خلف استياء عميقا و شعورا بالحكرة لدى الشعب المغربي.
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33
3 - التاسكارتي من طنجة الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 14:55
يجب على نيسان أن تقر وتعترف للرجل الذي أنقذها من إفلاس محقق منذ أكثر من 10سنوات. هذا الرجل العربي العبقري الذي فرض نفسه في عالم يكن عنصرية دفينة لكل العرب والمسلمين حري بنيسان أن تشكره وتصنع له تمثالا. ماهي نسبة الضرائب من 18مليون دولار؟ وماذا يمثل هذا المبلغ لملايير الدولارات التي ضخها الرجل بحكمة ونجاعة تسييره للمجموعة ؟ هذا إذا افترضنا صحة ادعائاتهم. إذا تمادت نيسان في إحراج الرجل، هناك مآت المناصب تنتظره في أماكن أخرى. ولحد الساعة لابديل لنيسان ورونو وميتسوبيشي لتعويض الرجل.
تحية تضامن وتقدير لك غصن.
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7
4 - خليلوفيتش الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:02
ليس لديك حظ يا صديقي لو كنت في المغرب لتم إعفائك لكي تتفرغ لمشاريعك ولكن زهرك عوج طحتي فبلاد الحق و القانون. ههههه
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20
5 - محمد صلاح الدين الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 15:09
التاسكارتي عقلية العالم الثالث
مع كامل الاحترام لشخصك اخي العزيز وهذه ليست سبة والله
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