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كُتّاب وآراء
"نيسان" تنفق 18 مليون دولار على "منازل غصن"
ذكرت وسائل الإعلام اليايانية أن فرعًا لشركة "نيسان موتور" أنفق 17.8 مليون دولار على مساكن لرئيس الشركة، كارلوس غصن صاحب 64 عاما، الذي اعتقل في طوكيو للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية.
ويعتقد بأن المعاملات تمت من خلال فرع هولندي تم تشييده في 2010 من قبل المصنع الياباني، لأغراض استثمارية على ما يبدو، وأنه اشترى منازل في ريو دي جانيرو (البرازيل) وبيروت (لبنان).
الفرع وفر للغصن، أيضا، منازل في باريس وامستردام "ون أي سبب تجاري قانوني. وتعتقد النيابة اليابانية أن هذه الأموال مشمولة في المداخيل التي لم يفصح عنها غصن لهيئة الرقابة المالية ببورصة طوكيو، في السنوات الخمس الماضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
تحية تضامن وتقدير لك غصن.
مع كامل الاحترام لشخصك اخي العزيز وهذه ليست سبة والله