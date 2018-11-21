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كُتّاب وآراء
استقرار تحالف "نيسان رونو" يشغل سلطات اليابان
قالت اليابان، اليوم الأربعاء، إنها مستعدة للعمل من أجل استقرار تحالف "نيسان-رونو" العالمي بعد القبض على رئيس مجلس إدارة الشركتين، كارلوس غصن، حيث ذكرت صحيفة "أساهي" أن ممثلي الادعاء يدرسون رفع دعوى قضائية على شركة صناعة السيارات اليابانية.
وتصور نيسان موتور نفسها على أنها ضحية لغصن، أحد أشهر الشخصيات القيادية في قطاع السيارات العالمي، والمتهم بارتكاب مخالفات على مدى سنوات تشمل استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه. وتخطط الشركة لعزله من منصبه غدا الخميس.
وألقت السلطات اليابانية القبض على غصن، يوم الاثنين الماضي، وقالت إنه والمدير جريج كيلي تآمرا لتقليل بيانات مخصصات غصن المالية في نيسان على مدى خمسة أعوام، بدء من السنة المالية 2010، لتظهر نحو نصف حجمها الفعلي البالغ عشرة مليارات ين (88.65 مليون دولار).
ونقلت "أساهي" عن مصادر لم تفصح عنها القول إن عدم الإخطار بالدخل الفعلي يعني أن نيسان أيضا تتحمل المسؤولية، مضيفة أن الادعاء يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية على الشركة.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من ممثلي الادعاء، بينما امتنعت نيسان عن التعليق على التقرير. ولم يعلق غصن وكيلي، الذي تم توقيفه أيضا، على الاتهامات حتى الآن ولم يتسن لرويترز الوصول إليهما.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن هذا التحالف "رمز للنجاح الصناعي الفرنسي-الياباني وسنواصل دعمه"، داعيا إلى "علاقة مستقرة بين شركات صناعة السيارات الثلاث".
وذكرت صحيفة "نيكي" الاقتصادية أن غصن تلقى مخصصات مرتبطة بسعر السهم، تقدر بنحو أربعة مليارات ين خلال خمس سنوات حتى مارس 2015، لكنها لم ترد في التقارير المالية لشركة نيسان.