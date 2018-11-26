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الرئيسية | سيارات | شركة "ميتسوبيشي موتورز" تقيل كارلوس غصن

شركة "ميتسوبيشي موتورز" تقيل كارلوس غصن

شركة "ميتسوبيشي موتورز" تقيل كارلوس غصن
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 26 نونبر 2018 - 12:50

قرر مجلس إدارة شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية إقالة رئيسه كارلوس غصن، عقب إلقاء القبض عليه قبل أسبوع للاشتباه في ارتكابه مخالفات ضريبية تتعلق بمنصبه في "نيسان موتورز".

وقرر مجلس إدارة "ميتسوبيشي"، اليوم الاثنين، تجريد غصن من صلاحياته، بعدما قررت شركة "نيسان" أيضا إقالته من منصبه، وإلغاء كافة حقوق تمثيل الشركة الممنوحة له، على خلفية المخالفات المزعومة.

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