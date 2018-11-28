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كُتّاب وآراء
كارلوس غصن ينفى تمرير خسائره نحو "نيسان"
نفى كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "نيسان موتورز"، ما تردد عن قيامه بتمرير خسائره الشخصية للشركة، وذلك في أول تعليق رسمي من غصن، الذي جرى إلقاء القبض عليه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن موتوناري اوتسورو، محامي الموقوف، القول إن "غصن اعترف بإجراء مشاورات مع نيسان بشأن تقديم ضمان لتغطية أحد العقود، ولكنه لم يمرر خسائره للشركة".
وكانت صحيفة اساهي اليابانية قد أفادت بأن غصن ربما يمكن قد مرر خسائر استثمارية شخصية، تقدر بـ 1.7 مليار ين (14.9 مليون دولار)، متعلقة بعقد مشتق لشركة نيسان عام 2008.
ويعد هذا أول تصريح يدلى به غصن، صاحب الـ 64 عاما، للدفاع عن نفسه بعدما قالت نيسان إنه استغل أموال الشركة في أمور شخصية، وقلل من قيمة راتبه.