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الرئيسية | سيارات | كارلوس غصن ينفى تمرير خسائره نحو "نيسان"

كارلوس غصن ينفى تمرير خسائره نحو "نيسان"

كارلوس غصن ينفى تمرير خسائره نحو "نيسان"
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 13:40

نفى كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة "نيسان موتورز"، ما تردد عن قيامه بتمرير خسائره الشخصية للشركة، وذلك في أول تعليق رسمي من غصن، الذي جرى إلقاء القبض عليه لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن موتوناري اوتسورو، محامي الموقوف، القول إن "غصن اعترف بإجراء مشاورات مع نيسان بشأن تقديم ضمان لتغطية أحد العقود، ولكنه لم يمرر خسائره للشركة".

وكانت صحيفة اساهي اليابانية قد أفادت بأن غصن ربما يمكن قد مرر خسائر استثمارية شخصية، تقدر بـ 1.7 مليار ين (14.9 مليون دولار)، متعلقة بعقد مشتق لشركة نيسان عام 2008.

ويعد هذا أول تصريح يدلى به غصن، صاحب الـ 64 عاما، للدفاع عن نفسه بعدما قالت نيسان إنه استغل أموال الشركة في أمور شخصية، وقلل من قيمة راتبه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Seddam الأربعاء 28 نونبر 2018 - 14:13
كارلوس گوصن شخصي عبقري و لديه خبرة اقتصادية لا تقارن و أنا جد جد متأكد أن القضاء الياباني سيجد صعوبة في إدانة الرجل.
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4
2 - محمد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 14:38
قرأت مؤخرا عن سيرة هذا الرجل ما شاء الله رجل عبقري و داهية بكل ما تحمل الكلمة من معنى و يحظى باحترام كبير في جميع أنحاء العالم و يلقب بالقاتل المالي لأنه يعرف يحول الخسارات و الديون إلى أرباح في ظرف قياسي
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1
3 - #### الأربعاء 28 نونبر 2018 - 14:47
اعتقلوه بشبهة تمرير مبلغ 14مليار 900مليون سنتيم ، سجل ايها التاريخ كم تمرر عندنا من ملايير ولا حسيب ولا رقيب، يعجز اللسان احيانا عن التعبير.
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2
4 - عاطس الأربعاء 28 نونبر 2018 - 14:52
متى تصبح بلادنا تحاسب الكل على مسؤوليته؟
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