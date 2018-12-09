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الرئيسية | سيارات | تويوتا تتدخل لإصلاح 13 ألفا من سياراتها المعيبة

تويوتا تتدخل لإصلاح 13 ألفا من سياراتها المعيبة

تويوتا تتدخل لإصلاح 13 ألفا من سياراتها المعيبة
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:50

استدعت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات أكثر من 13 ألف سيارة في الصين، على خلفية عيوب في برنامج وحدة التحكم الإلكتروني للمصابيح الأمامية، حسب ما ذكرت الهيئة الصينية المعنية بتنظيم السوق.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأحد، عن مصلحة الدولة لتنظيم السوق قولها في بيان إن شركة "تيانجين فاو تويوتا موتور المحدودة" قد شرعت في استدعاء 13.048 مركبة من طراز "كورولا جي.إل-آي" صنعت في الفترة بين 19 مارس و16 أكتوبر.

وستقوم الشركة بإخطار المستخدمين المعنيين عبر خطابات مسجلة، وستصلح البرنامج المعيب لوحدة التحكم الإلكتروني.

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