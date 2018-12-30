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كُتّاب وآراء
سيارات "تويوتا فيوس" بعيوب في الوسائد الهوائية
قالت مصلحة الدولة لتنظيم السوق بالصين إن أكثر من خمسة آلاف سيارة من طراز "تويوتا فيوس" سيتم استدعاؤها، اعتباراً من 31 يناير 2019، نظراً لاكتشاف عيوب في الوسائد الهوائية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.
وأضافت المصلحة، في بيان لها، أن شركة "تيانجين فاو تويوتا موتور" أعلنت أن الاستدعاء سيشمل 5032 سيارة من الطراز المذكور، مصنعة خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر 2002 و 15 إبريل 2003.
وتم اكتشاف وجود عيب في مشغل الوسادة الهوائية المواجهة لمقعد الراكب الأمامي، المصنعة من قبل شركة "تاكاتا" اليابانية، حيث يُحتمل أن تتعرض للكسر، مما قد ينتج عنه خروج شظايا تعرض حياة الركاب للخطر عند انتفاخ الوسائد الهوائية.