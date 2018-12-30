24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5408:2613:3116:0418:2719:47
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. عملية تنجح في استئصال قولون دون شق البطن (5.00)

  2. "التنمية المفقودة" تفاقم محنة جماعة أنجيل مع التهميش والعزلة (5.00)

  3. ملاحظات حول إرهاب "شمهروش" (5.00)

  4. مولاي هشام يتقدّم بطلب رسمي إلى الملك للتخلي عن لقبه الأميري (4.56)

  5. باختصار شديد: سيستمر الإرهاب ما دامت أسبابه قائمة (4.20)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سيارات | سيارات "تويوتا فيوس" بعيوب في الوسائد الهوائية

سيارات "تويوتا فيوس" بعيوب في الوسائد الهوائية

سيارات "تويوتا فيوس" بعيوب في الوسائد الهوائية
هسبريس - د.ب.أ
السبت 22 دجنبر 2018 - 19:30

قالت مصلحة الدولة لتنظيم السوق بالصين إن أكثر من خمسة آلاف سيارة من طراز "تويوتا فيوس" سيتم استدعاؤها، اعتباراً من 31 يناير 2019، نظراً لاكتشاف عيوب في الوسائد الهوائية، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت.

وأضافت المصلحة، في بيان لها، أن شركة "تيانجين فاو تويوتا موتور" أعلنت أن الاستدعاء سيشمل 5032 سيارة من الطراز المذكور، مصنعة خلال الفترة ما بين 23 أكتوبر 2002 و 15 إبريل 2003.

وتم اكتشاف وجود عيب في مشغل الوسادة الهوائية المواجهة لمقعد الراكب الأمامي، المصنعة من قبل شركة "تاكاتا" اليابانية، حيث يُحتمل أن تتعرض للكسر، مما قد ينتج عنه خروج شظايا تعرض حياة الركاب للخطر عند انتفاخ الوسائد الهوائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.