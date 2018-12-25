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كُتّاب وآراء
سيول تطالب "بي إم دبليو" بحوالي 8 ملايين يورو
طالبت كوريا الجنوبية شركة "بي إم دبليو" الألمانية للسيارات الفاخرة بدفع 7.8 ملايين يورو كغرامة لمحاولتها المزعومة بالتستر على أجزاء فيها بعض العيوب، والتأخر في سحب سياراتها بعد اشتعال بعض المحركات.
وكان نحو 40 محركا لسيارات "بي ام دبليو" قد احترقت في هذا العام، وهو ما استدعى الشركة الألمانية لسحب نحو 100 ألف سيارة من 42 موديلا مختلفا في غشت الماضي.
وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في سيول، ضمن بيان، إن لجنة تحقيق مكونة من خبراء مدنيين ومسئولين حكوميين خلصت إلى أن الحرائق نجمت عن صمامات إعادة تدوير غازات عادم (EGR)، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "يونهاب".
وأوضح البيان إن الوزارة أحالت القضية إلى وكلاء النيابة لإجراء المزيد من التحقيقات. بينما تراجعت مبيعات بي إم دبليو جراء هذا الأمر لتتراجع مبيعاتها خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام بواقع 10% مقارنة بالعام الماضي.