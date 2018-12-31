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الرئيسية | سيارات | العدالة اليابانية تمدد اعتقال رئيس نيسان السابق

العدالة اليابانية تمدد اعتقال رئيس نيسان السابق

العدالة اليابانية تمدد اعتقال رئيس نيسان السابق
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 31 دجنبر 2018 - 15:50

قضت محكمة في طوكيو بتمديد حبس الرئيس السابق لـ"نيسان موتور"، كارلوس غصن المعتقل على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم مرتبطة ببيان الدخل وانتهاك مزعوم لثقة الشركة، حتى 11 يناير المقبل.

ولا يزال رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي (64 عاما) رهن الحبس الاحتياطي منذ 19 نونبر بتهمة إخفاء دخل يقدر بالملايين، متفق عليه مع الشركة منذ عام 2011، عن السلطات.

كما يواجه غصن، من جهة أخرى، اتهامات بانتهاك مزعوم للثقة جراء محاولته تحميل "نيسان" سلسلة من خسائر تعود إلى استثماراته الشخصية.

وقد أثار احتجاز غصن انتقادات في الخارج حول إمكانية سماح القانون الياباني بتمديد احتجازه إلى أجل غير مسمى، وحول خصوصية النظام الياباني الذي يسمح بإجراء استجواب للمتهم دون حضور محام.

وصدرت بحق غصن، حتى الآن، ثلاث مذكرات اعتقال، واحدة منهم فقط تحمل اتهام رسمي يتمثل في إخفائه المزعوم للدخل بين عامي 2011 و2015.

وينتظر غصن إتخاذ الادعاء الياباني قرارات بشأن أمر التوقيف الثاني المتعلق بالدخل الثابت بين عامي 2015 و2018 ، وكذلك الأمر الثالث المتعلق بانتهاك الثقة.

يذكر أنه قد تم إطلاق سراح المدير التمثيلي السابق لنيسان الأمريكي جريج كيلي، الذي ألقي القبض عليه في نفس القضية أيضا، وهو متعاون وثيق مع الرئيس السابق للشركة اليابانية ويفترض أنه ساعده في إخفاء ثرواته، بكفالة في 25 دجنبر الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - smail الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:16
المعنى الحقيقي لستقلالية القضاء حنا بنادم تايضرب بنادم بالطوموبيل ويقتلو او غدليه كاتلقاه معوطل مع راسو ممسوقش
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7
2 - ahmed الاثنين 31 دجنبر 2018 - 16:17
متى سنسمع بمحاكمة مثل هؤلاء بالمغرب؟
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5
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