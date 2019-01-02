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الرئيسية | سيارات | مبيعات السيارات خلال سنة 2018 ترتفع بفرنسا

مبيعات السيارات خلال سنة 2018 ترتفع بفرنسا

مبيعات السيارات خلال سنة 2018 ترتفع بفرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 02 يناير 2019 - 02:55

ارتفعت مبيعات السيارات في فرنسا بنسبة 2.97% على أساس سنوي خلال عام 2018 ليصل الإجمالي إلى مليونين و173 ألف و481 سيارة.

ورغم ذلك، إلا أن المبيعات انخفضت تحديدا في ديسمبر بنسبة 14.47% مقارنة بالأرقام المسجلة العام الماضي، لتقف عند 139 ألف و372 سيارة.

وسيطرت الشركات المحلية على حصة 54.45% من السوق خلال العام المنصرم بواقع مليون و264 ألف و915 سيارة مباعة بزيادة 8.32%، هو ما يفسره انضمام علامة أوبل إلى مجموعة "بي اس ايه بيجو سيتروين" في غشت الماضي.

وباعت هذه المجموعة خلال العام الماضي 698 ألف و958 سيارة.

وانخفضت مبيعات السيارات التي تعمل بالديزل في فرنسا لأقل من 40% في مقابل 47% في 2017 و67% في 2013.

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