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كُتّاب وآراء
أعطاب محركات تطال الآلاف من سيارات "لاند روفر"
استدعت شركة السيارات البريطانية "جاغوار لاند روفر" 68 ألفا و828 سيارة في الصين لفحصها بسبب مشكلة خاصة بالسلامة في المحرك.
ذكر موقع "Yicai" الاقتصادي أن السيارات هي 42 ألف سيارة طراز "ديسكفري 4" تم انتاجها بين عامي 2009 و2016، وأكثر من 20 ألف سيارة طراز "رانج روفر سبورت" انتجت بين 2009 و2013.
وتم استدعاء السيارات بسبب مشكلة في محامل العمود المرفقي التي قد تتآكل مبكرا، وقد تنكسر في ظل الظروف القاسية، ما قد يتسبب في توقف المحرك عن الاشتغال.
وتعتزم شركة "جاغوار لاند روفر" فحص جميع السيارات المتضررة واستبدال القطع المعيوبة، دون تحميل الزبناء أي نفقات بسبب ذلك.