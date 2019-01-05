سيارات "فولفو" تحطم رقمها القياسي في المبيعات

هسبريس ـ مُتابعة

حطمت شركة فولفو لصناعة السيارات، في عام 2018 ، الرقم القياسي للمبيعات السنوية الخاص بها، للسنة الخامسة على التوالي، ببيع 642 ألفا و253 سيارة، بزيادة بلغت 12.4% عن عام 2017 ، حسب ما أفادت الشركة.

وهذا الكم يعني أن مبيعات الشركة السويدية تجاوزت للمرة الأولى الـ600 ألف سيارة خلال عام واحد، منذ تأسيسها في عام 1927، وقال بيان لـ"فولفو" إن الرقم القياسي للمبيعات يرجع إلى الطلب القوي على الجيل الجديد من السيارات، وعلى رأسها فئة "SUV".

وارتفعت المبيعات في الولايات المتحدة بنسبة 20.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 98 ألفا و263 سيارة، بينما ازدادت في الصين بمعدل 14%، لتبلغ 130 ألفا و953 سيارة، وفي أوروبا بلغت النسبة 6.4%، لتصل إلى 317 ألفا و838 سيارة.

وحققت فولفو للسيارات، التي تسيطر عليها شركة جيلي الصينية، أرباحا تقدر بـ7 مليارات و262 مليون كرونا سويدية (747 مليون يورو)، في الأشهر التسعة الأولي من السنة المالية، بزيادة 42% على أساس سنوي، وفقا للبيانات التي قدمتها الشركة في نهاية أكتوبر.

واشترت شركة جيلي الصينية، منذ عدة أشهر، حصة المستثمر المالي السويدي، سفيان كابيتال، المقدرة بنحو 8.2%، في شركة فولفو للمركبات الثقيلة، وبموجبه أصبحت المساهم الرئيسي بنسبة 15.6%.

واستحوذت العلامة التجارية الصينية على شركة فولفو للسيارات في عام 2010 ، التي باعها السويديون من قبل إلى شركة فورد الأمريكية متعددة الجنسيات. (إفي).