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كُتّاب وآراء
"هيونداي موبيس" تقدم أحدث السيارات ذاتية القيادة
كشفت شركة مكونات السيارات الكورية الجنوبية "هيونداي موبيس" عن تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، وهو أعلى مستويات تكنولوجيا القيادة الذاتية في العالم، وذلك في إطار فاعليات معرض لاس فيغاس الدولي للإلكترونيات "سي.إي.إس".
يذكر أن المستوى الرابع من تكنولوجيا القيادة الذاتية، بحسب هيئة السلامة المرورية الأمريكية، يعني أن السيارة ذاتية القيادة لا تحتاج إلى وجود سائق على مقعد القيادة، وأنها تستطيع القيام بكل وظائف القيادة والتعامل مع كل المواقف الطارئة على الطريق.
وعرض "هيونداي موبيس" في معرض "سي.إي.إس" النموذج الاختباري للسيارة "إم فيجن"المزود بتكنولوجيا المستوى الرابع للقيادة الذاتية، والتي تتضمن 4 وحدات استشعار ضوئية ووحدات استشعار لمجال الحركة و5 كاميرات متعددة الوظائف، لمساعدة السيارة في التعامل مع أي مواقف أثناء السير في الشوارع، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
كما أن نظام القيادة الذاتية للسيارات الذي عرضته "هيونداي موبيس" يحتوي على 5 وحدات استشعار تعمل بالليزر و12 وحدة استشعار تعمل بالموجات فوق الصوتية، مثبته أسفل السيارة "إم فيجن"، كما أنه تم تركيب نظام القيادة الذاتية فوق سقف السيارة لاستخدام الطاقة الضوئية وأشعة الليزر لعمل مسح للأرض حول السيارة وقياس المسافات المختلفة حولها.
وذكرت "هيونداي موبيس" أنها تستهدف تطوير تكنولوجيا قيادة ذاتية خاصة بها بحلول 2020، وذلك من خلال التعاون مع الشركات الأخرى داخل وخارج كوريا الجنوبية.
يذكر أن "هيونداي موبيس" تجري منذ العام الماضي اختبارات لتكنولوجيا المستوى الثالث للقيادة الذاتية باستخدام السيارة "إم بيلي" ذاتية القيادة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوروبا.
وتحتاج السيارة المزودة بالمستوى الثالث لتكنولوجيا القيادة الذاتية إلى وجود سائق على مقعد القيادة بسبب محدودية قدرات هذه التكنولوجيا.
وتتوقع "هيونداي موبيس" أن تكون تكنولوجيا المستوى الرابع للقيادة الذاتية متاحة للعمل في المناطق الحضرية والتعامل مع تقاطعات الطرق التي تحتاج إلى انحرافات حادة أو الاستخدام المتكرر للمكابح بحلول 2025