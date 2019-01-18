"هيونداي" تعتمد سيارة "i20" الجديدة في المغرب

هسبريس من الرباط

قالت شركة هيونداي إنها اعتمدت "سيارة جديدة i20 بمحرك الديزل لأول مرة في المغرب، مع أحدث التجهيزات لضمان تجربة قيادة لا مثيل لها، وناقل حركة أوتوماتيكي (فئة البنزين) من أجل قيادة أكثر راحة وفعالية".

وأضافت الشركة في بلاغ لها توصلت به هسبريس أن "طراز i20 الجديد يشكل نموذجا رئيسيا لعلامة هيونداي، نظرًا لأهمية فئة السيارات الحضرية بالمغرب، حيث تستحوذ هذه الأخيرة بمفردها على 24٪ من حصة السوق، التي نرغب في تأكيد تواجدنا داخلها، ولعل النجاح الكبير الذي حققه هذا الطراز في أوروب، هو الذي يعزز ثقتنا في إمكانية تعميمه داخل السوق المغربي بالنظر إلى الإمكانيات التي توفرها فئة السيارات الحضرية".

وقال أسامة برادة كوزي، المدير العام لشركة "جنرال كلوبال إنجينز": "من المؤكد أن سيارة i20 المجددة ستمكننا من تلبية توقعات الزبناء بفضل العرض المتكامل من حيث المحركات والمعدات في مختلف الأنواع، مع الحفاظ على أسعار تنافسية للغاية مقابل التجهيزات. ونحن نتطلع، من خلال تحسين جودة التصميم والأمان وتجهيزات الاتصال وتنوع المحركات، إلى إرضاء عملائنا ونيل إعجابهم ومواصلة تلبية انتظاراتهم، وهو ما من شأنه تعزيز مكانة علامة هيونداي في فئة السيارات الحضرية".

وعن المظهر الخارجي للسيارة، أشار البلاغ إلى أنه "تمت إعادة تصميم سيارة i20 على مجموعة من المستويات، حيث باتت خطوطها الأنيقة تعزز مظهرها الخارجي المتطور، والجزء الأمامي من I20 الجديدة يأتي بمشبك مندمج، ليشكل بالتالي أحد عناصر الهوية الجديدة للسيارة، تنضاف إليها أضواء LED التي تعمل في وضح النهار، ما يمنحها مظهرا أنيقا ومميزا، بالإضافة إلى تصميمها الخارجي الفريد والمعاصر".

أما التصميم الداخلي، يضيف البلاغ، فقد "تمت إعادة تصميم الجزء الداخلي من سيارة i20 الجديدة لضمان تجربة قيادة أفضل. وبالفعل، فإن السيارة الجديدة أصبحت تضم العديد من مساحات التخزين العملية، كما باتت تتمتع بعناصر متنوعة للتحكم في عجلة القيادة المريحة، وللبقاء على اتصال دائم واستعمال الأنظمة الذكية للسيارة أثناء القيادة بكل أمان، فضلاً عن مكيف الهواء اليدوي في النسخ الدنيا، والمكيف الأوتوماتيكي في نسخة الديزل "Seductive" للجمع بين الراحة وجمال التصميم".

وللحصول على الأمان الأمثل، أشار البلاغ إلى أن "i20 تتوفر على وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وكذا على نظام ABS، ونظام TPMS الذي يكشف عن مستوى ضغط العجلات، بالإضافة إلى إمكانية فتح وإغلاق القفل عن بعد"، مضيفا أن "السيارة حديثة ومتصلة، ويتوفر الطراز الجديد بـ3 إصدارات بمحرك بنزين: تنطلق بسعر 143000 درهم باحتساب الرسوم، ويتعلق الأمر بكل منAttractive و Attractive BVA وInventive".