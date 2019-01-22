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الرئيسية | سيارات | تويوتا وباناسونيك تدشنان شركة جديدة للبطاريات

تويوتا وباناسونيك تدشنان شركة جديدة للبطاريات

تويوتا وباناسونيك تدشنان شركة جديدة للبطاريات
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 22 يناير 2019 - 11:30

أعلنت شركتا تويوتا موتور وباناسونيك للتكنولوجيا أنهما بصدد إنشاء شركة مشتركة جديدة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، العام القادم، في ظل الطلب المتزايد عليها.

وستقوم الشركة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، بأبحاث التطوير وإنتاج البطاريات، وتستحوذ تويوتا على 51% من أسهم الشركة.

وتأتي المؤسسة الجديدة في إطار اتفاق مشترك بين الشركتين، وقع في نهاية 2017، لدراسة جدوى إنشاء مشروع بهذه المواصفات يدعم العلاقة التجارية القائمة منذ 1953 بين الجانبين.

وقررت الشركتان التركيز على قطاع البطاريات باعتبار كونه عنصرا مهما للغاية داخل عملية تصنيع السيارات الكهربائية.

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