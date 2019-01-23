كارلوس غصن يرحب بتقديم الاستقالة من "رونو"

هسبريس ـ مُتابعة

وافق كارلوس غصن، المحبوس في اليابان على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات خلال توليه قيادة "نيسان"، الاستقالة من رئاسة شركة "رونو" الفرنسية، وذلك قبل ان يجتمع مجلس إدارتها من أجل إقالته وتعيين مدير جديد.

وأوضح مصدر قريب من غصن أنه تم إبلاغ غصن الأسبوع الماضي، من خلال ممثلي الدولة الفرنسية التي هي المساهم الأكبر في رونو بـ15.01% من رأس المال، والمحامين بالمجموعة عن "وجود رغبة لتعيين رئيس جدي"د.

وقال المصدر إن "غصن لطالما قال إنه لا يريد أن يكون عقبة أمام رونو أو التحالف مع نيسان"، مشيرا إلى أنه ينوي الاستقالة من المنصب.

وأقيل غصن من رئاسة نيسان بعد اعتقاله في طوكيو، يوم 19 نونبر الماضي، في حين اختارت رونو الابقاء عليه في منصبه حتى تثبت إدانته، وعينت إدارة مؤقتة للشركة.

وفي حال ما إذا تأكدت استقالة غصن فسيتفادى مجلس الإدارة إقالة الرئيس البالغ من العمر 64 عاما.