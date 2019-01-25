فياط كريسلر تستعرض بمراكش استراتيجيتها الجديدة

إبراهيم مغراوي من مراكش

عرضت فياط كريسلر أوطوموبيل المغرب، الخميس، بمراكش، النموذج الجديد لـ JEEP Wrangler، النجمة الجديدة في عالم السيارات رباعية الدفع، والتي تعد أيقونة الحرية، وتجمع بين الحمض النووي لـ JEEP وأحدث تقنيات المعلومات والترفيه والسلامة.

وبهذه المناسبة، قال فرانسيسكو موناكو، المدير العام لـمجموعة فياط كريسلر أوطوموبيل المغرب، ضمن تصريحه لهسبريس، إن "هذه النتائج تبرز بصورة واضحة العمل الجوهري والإجراءات الديناميكية والقرب، الذي أنجزته فرقنا وشبكتنا؛ كما تعد تأكيدا للحماسة المتزايدة لزبنائنا وإقبالهم على العلامات التجارية والموديلات التي نقدمها".

وأوردت هذا المسؤول أن "طراز "رينيغاد" الجديد اكتسح السوق، حيث انتقل إلى المركز الثاني في فئة B-SUV بحصة سوقية تقدر بـ 14.8%. كما جذبت السيارات الأخرى للعلامة التجارية المستهلكين وحققت زيادة كبيرة في حجم المبيعات بنسبة + 39%".

وفي السياق نفسه، أوضح سلمان أيت بوزيد، مسؤول عن التسويق المركبة المذكورة، لهسبريس، "قدمنا للسوق المغربية "الموديل" الجديد لـ JEEP، الذي جاء لتلبية رغبات الزبون المغربي".

وأورد المتحدث نفسه أن "هذا النموذج يتوفر على تعديلات وتغييرات تمكن من أداء قوي؛ لأنها زودت بمحركات تستهلك كميات أقل من الوقود، الذي لا يلوث البيئة بشكل كبير"، متمنيا "أن يلقى هذا العرض النجاح المطلوب لدى الزبون المغربي".

واستطاعت فياط كريسلر المغرب أن تحتل الصف الرابع في ترتيب مجموعات السيارات بالمغرب، وتطمح إلى رفع حصتها إلى 10 % في أفق الثلاث سنوات المقبلة مع بيع حوالي 12500 وحدة في المغرب سنة 2018.

وتماشيًا مع رؤية 2019-2022 نحو حصة السوق تصل إلى 10 %، من المرتقب أن تعلن "جيب" هذا العام عن طرح طرازي Renegade وCherokee الجديدتين، وستضخ هذه الخطوة مزيدًا من الديناميكية والجرأة في قطاع السيارات الرباعية الدفع.

وبهدف الاستجابة للطلب المتزايد على سوق سيارات الدفع الرباعي، تطلق JEEP أيضًا مخططا للمنتجات في أفق 2022. وستقوم بتجديد وتوسيع النطاق من خلال تقديم طرازات جديدة بروح مزدوجة "Urban" و"Off Road" ؛ ولكن أيضا محركات هجينة وكهربائية جديدة أكثر احتراماً للبيئة.

أما بالنسبة لـ ALFA ROMEO، ومع الإصدارات المختلفة من موديلاتها Stelvio وGiulia وGiulietta، التي ستعرف ابتكارات مهمة في 2019، ستستجيب العلامة أكثر فأكثر لمتطلبات المستهلكين؛ وستقدم نماذج جديدة في أفق 2022. كما سيتم تجهيز جميع المحركات بمحركات هجينة وكهربائية.

كما ستقدم FIAT خلال هذا العام، شكلين جديدين هما: السيارة SUV 500X المتميزة بلمسات جديدة وFirefly، عائلة من المحركات "الخضراء" التي ستضمن أداء أفضل مع معدل انبعاثات أقل.

كما أنهت شركة فياط كريسلر أوطوموبيل المغرب (FACM) السنة الماضية بارتفاع تتجاوز نسبته 26%، مقارنة مع 2017، وبذلك تسجل نمو حصتها في السوق من 5.9% إلى 7,1 %.

وتميزت سنة 2018 بالنسبة لفياط كريسلر أوطوموبيل موروكو بمبيعات قياسية في معرض أوطو إكسبو في الدار البيضاء، حيث حققت خلال طلبًا تراكميًا لأكثر من 3000 وحدة.

وتمكنت "فيات" من أن تصبح الرقم الأول في السيارات الحضرية الصغيرة، بفضل طرازات Tipo و500 وFiorino وDoblo، شهدت فياط في سنة 2018 نموًا برقمين في سوق السيارات الخاصة بنسبة تقارب + 34%. وارتقت FIAT 500 إلى قمة الترتيب لتصبح السيارة الرقم الأول في فئة السيارات الحضرية الصغيرة.

وتأتي "فيات تيبو" في المرتبة الثانية، وتنضم إلى أفضل ثلاث سيارات عائلية، بينما تواصل طرازات "دوبلو" و"فيوريانو" تقدمها من خلال حصتها السوقية التي تبلغ بنسبة 13% في فئة السيارات متعددة الأغراض.

أما المظهر الرياضي والقلب الإيطالي لتشكيلة ALFA ROMEO، فقد سمح لها بأداء تاريخي بنسبة تفوق 150% من حيث الحجم؛ وتميز موديل Giulietta في هذا السياق مسجلا نموا بلغ يتجاوز 190 %؛ كما حققت Stelvio الجديدة مبيعات وصلت إلى 357 وحدة، مسجلة نموًا بنسبة تفوق 173%.