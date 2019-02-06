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الرئيسية | سيارات | شركة "تويوتا موتورز" تكشف تقلص صافي الأرباح

شركة "تويوتا موتورز" تكشف تقلص صافي الأرباح

شركة "تويوتا موتورز" تكشف تقلص صافي الأرباح
هسبريس - إفي
الأربعاء 06 فبراير 2019 - 10:36

أعلنت شركة "تويوتا موتورز" اليابانية لصناعة السيارات أن صافي أرباحها بين شهري أبريل ودجنبر 2018 بلغ 1.42 تريليون ين (11.343 مليار يورو/ 12.699 مليار دولار)، ما يعني انخفاضها على أساس سنوي بنسبة 29.3%.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية في اليابان، 1.93 تريليون ين (15.417 مليار يورو / 17.584 مليار دولار)، بزيادة 9.5% على أساس سنوي، بحسب التقرير المالي المقدم اليوم من جانب الشركة.

وارتفعت عائدات الشركة خلال هذه الفترة بواقع 3.1% لتبلغ 22.47 تريليون ين (179.494 مليار يورو / 204.730 مليار دولار).

وتراجعت مبيعات تويوتا، التي تعد أكبر مصنعي اليابان من حيث حجم الوحدات، بأمريكا الشمالية، السوق الرئيسي لها، بعدما باعت 1.59 مليون وحدة، وكذلك في اليابان نفسها، التي باعت فيها 2.09 مليون وحدة.

بينما زادت مبيعات (تويوتا) في أوروبا (724.800 ألف وحدة)، وآسيا دون حساب اليابان (1.27 مليون وحدة) وباقي العالم (1.01 مليون وحدة).

وتوقعت الشركة أن تبلغ مبيعاتها الدولية ثمانية ملايين و950 ألف وحدة خلال العام المالي الحالي في كل أنحاء العالم.

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