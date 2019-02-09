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كُتّاب وآراء
قريبا .. فولكسفاغن تطرح "غولف 8" في الأسواق
قامت شركة "فولكسفاغن" بتسريب عدد من اللقطات لتصميم الجيل الثامن من طراز "غولف"، التي ظلت على قمة مبيعات سيارات الشركة منذ عام 2002 حتى الآن لما تتميز به من إمكانات استثنائية ومظهر أنيق.
ومن المرتقب أن يتم، وفق موقع "موتور وان"، طرح الجيل الثامن من "فولكسفاغن غولف"، رسمياً خلال فترة صيف عام 2019 الجاري، تمهيداً لتوفره بالأسواق بداية من عام 2020.
ووفق المصدر ذاته فإن اللقطات المسربة لطراز "غولف 2020"، أظهرت العديد من التعديلات على مستوى مقصورة القيادة الداخلية على عكس مظهرها الخارجي الذي احتفظ بكثير من خصائص النسخ السابقة.
كما تم تزويد هذه النسخة من طراز "غولف" بمحرك من فئة TSI بسعة 1.5 لتر وبقوة قد تصل إلى 286 حصانا، بينما يرجح بقوة أن يشهد معرض فرانكفورت الدولي للسيارات، الصيف القادم، الظهور الأول للجيل الجديد من طراز غولف.