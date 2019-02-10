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كُتّاب وآراء
"فولكسفاغن" تعدّل خزانات معيبة في "لامبورغيني"
أعلنت شركة "فولكسفاغن" بالصين عن سحب 48 سيارة "لامبورغيني" بسبب خزانات الوقود المعيبة، وفقا لما ذكرته الهيئة الصينية المعنية بتنظيم السوق.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن عملية الاسترداد تشمل 32 سيارة "أفينتادور إس كوبيه" مصنعة في الفترة ما بين 10 يونيو 2017 و 5 إبريل 2018.
كما يهم المستجد نفسه 16 سيارة "أفينتادور إس رودستر" صُنعت في الفترة ما بين 16 يناير 2018 و 16 أبريل 2018، حسب ما ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في بيان.
وقد تشكل المركبات مخاطر على السلامة بسبب خزانات الوقود المعيبة، بينما وعد فرع شركة "فولكسفاغن" باستبدال خزانات الوقود المعيبة مجاناً لضمان السلامة.