24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:1413:4716:4319:1020:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الدار البيضاء تنهي "جدل النظافة" باختيار شركتين لتقديم أفضل خدمة (5.00)

  2. إيطاليا تضغط على المغربي كيين لحمل ألوان منتخبها (5.00)

  3. إيكشوان... إيكنوان (5.00)

  4. عصيد ومعاش بنكيران (5.00)

  5. عصيد: تبريرات بنكيران حول المعاش الاستثنائي تسيء إلى المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سيارات | "فولكسفاغن" تعدّل خزانات معيبة في "لامبورغيني"

"فولكسفاغن" تعدّل خزانات معيبة في "لامبورغيني"

"فولكسفاغن" تعدّل خزانات معيبة في "لامبورغيني"
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 10 فبراير 2019 - 04:30

أعلنت شركة "فولكسفاغن" بالصين عن سحب 48 سيارة "لامبورغيني" بسبب خزانات الوقود المعيبة، وفقا لما ذكرته الهيئة الصينية المعنية بتنظيم السوق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن عملية الاسترداد تشمل 32 سيارة "أفينتادور إس كوبيه" مصنعة في الفترة ما بين 10 يونيو 2017 و 5 إبريل 2018.

كما يهم المستجد نفسه 16 سيارة "أفينتادور إس رودستر" صُنعت في الفترة ما بين 16 يناير 2018 و 16 أبريل 2018، حسب ما ذكرت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في بيان.

وقد تشكل المركبات مخاطر على السلامة بسبب خزانات الوقود المعيبة، بينما وعد فرع شركة "فولكسفاغن" باستبدال خزانات الوقود المعيبة مجاناً لضمان السلامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.