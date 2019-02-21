مرسيدس تودّع سيارة "إس.إل.سي" بموديل خاص

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شركة مرسيدس عن وداع أيقونتها SLC من خلال طرح نسخة Final Edition، التي تمتاز بطلاء خاص للتذكير بالجيل الأول من السيارة الرودستر المجهزة بسقف صغير قابل للطي.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الخاص الجديد يتوفر له جميع المحركات الأربعة بداية من المحرك بقوة 115 كيلووات/156 حصان في الموديل SLC 180 والمحرك بقوة 287 كيلووات/390 حصان في الموديل SLC 43 AMG.

وتمتاز نسخة Final Edition من خلال الطلاء الخاص باللون الأصفر لقرص الشمس، والذي يعود بالأذهان إلى اللون الأصفر الذي طل به الجيل الأول من السيارة عام 1996.

ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق بداية من مارس القادم بسعر يبدأ من 41 ألفا و537 يورو.