سوق السيارات تستعد لاستقبال "مازدا 3" الجديدة

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت شركة مازدا عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها Mazda 3 المدمجة خلال شهر مارس القادم بتصميم أنيق ومحرك بتقنية جديدة وباقة موسعة من التجهيزات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن برنامج دفع السيارة يشتمل في البداية على محركي بنزين سعة 2.0 لتر مع نظام دفع هجين معتدل ونظام تعطيل الأسطوانات ومحرك ديزل سعة 1.8 لتر.

وفي وقت لاحق سينضم محرك البنزين، الذي يعمل بتقنية الاشتعال الذاتي، لتصبح السيارة بذلك أول موديل قياسي يعتمد على هذه التقنية، ومن سعة 2.0 لتر يولد هذا المحرك قوة 132 كيلووات/180 حصان، كما أنه يجمع بين مميزات محركات البنزين من هدوء التشغيل وسرعة الاستجابة واقتصادية محركات الديزل.

وبالنسبة للمحركين المتوفرين من البداية يولد محرك البنزين قوة 90 كيلووات/122 حصان، كما يمنح السيارة القدرة على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون10.4 ثانية، وكذلك الوصول إلى السرعة القصوى 197 كلم/س، ويبلغ معدل استهلاك هذا المحرك 1ر5 لتر/100 كلم (117 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون).

ويولد محرك الديزل قوة 85 كيلووات/116 حصان، ويتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 3ر10 ثانية، كما يصل إلى السرعة القصوى 194 كلم/س، مع معدل استهلاك 1ر4 لتر/100 كلم (107 جم/كلم من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون)، ويمكن لكلا المحركين الاقتران بناقل الحركة اليدوي أو الأوتوماتيكي سداسي السرعات.

وتحت جسم السيارة الذي يطل بملامح جذابة أخفت مازدا العديد من التجهيزات مثل الكشافات العاملة بتقنية LED ومنظم مسافة الأمان الأوتوماتيكي وشاشة لمسية لنظام الملاحة.

وأفادت مازدا بأن سيارتها الجديدة تأتي بطول 46ر4 متر مع قاعدة عجلات بطول 73ر2 متر، كما أنها تسع ما يصل إلى 1026 لتر من الحقائب والأمتعة.