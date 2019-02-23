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نصائح مفيدة عند القيام بتغيير إطارات السيارات
السبت 23 فبراير 2019 - 04:53
نصح نادي السيارات الألماني عند ملاحظة وجود عيب بأحد الإطارات الصيفية بتغيير الإطارات بشكل زوجي على المحور وشراء إطارين جديدين.
وأوضح النادي الألماني أن اختلاف الإطارات فيما يخص المداس قد يؤثر سلبا على اتزان القيادة وخصائص الكبح، وأكد الخبراء الألمان على أن الإطارات الجيدة على المحور الخلفي تساعد على اتزان السيارة.
وأوصى الخبراء أيضا بألا يقل عمق مداس الإطار الصيفي عن 3 مليمترات، كما أنه يمكن تركيب عدة إطارات من شركات مختلفة طالما كانت بنفس الأبعاد، إلا أن نادي السيارات الألماني نصح قائدي السيارات بأن يعتمدوا على موديل واحد قدر الإمكان؛ نظرا لأن الموديلات المختلفة قد يكون لها خصائص قيادة مختلفة.