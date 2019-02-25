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كُتّاب وآراء
شركة "بوجو" تقدم "هجين اختبارية" في جنيف
أعلنت شركة بوجو عن تقديم سيارة هجينة اختبارية خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، في الفترة من 7 إلى 17 مارس القادم.
وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة الاختبارية "508 Peugeot Sport Engineered Neo-Performance" تعتمد على منظومة دفع هجين تتألف من محرك بنزين بقوة 147 كيلوات/200 حصان، ومحرك كهربائي على كل محور.
وتولد منظومة الدفع الهجين قوة إجمالية تبلغ 294 كيلووات/400 حصان، وتتضافر جهودها مع نظام الدفع الرباعي لدفع السيارة الصالون من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.3 ثوان، في حين تقف السرعة القصوى عند حاجز 250 كلم/س.
وتستمد المحركات الكهربائية طاقتها من بطارية سعة 11.8 كيلووات ساعة، ويمكن للمحركين الكهربائيين دفع السيارة بسرعة قصوى 190 كلم/س وحتى مسافة 50 كلم بدون الاستعانة بجهود محرك البنزين.
وعلى الرغم من أن معدلات الأداء تضاهي معدلات السيارات الرياضية، إلا أن استهلاك الوقود ينخفض إلى ما دون مستوى السيارات الصغيرة؛ حيث يبلغ متوسط الاستهلاك نحو 2.0 لتر/100 كلم.