أبرز موديلات "سيارات الكابريو" في سنة 2019

توماس جايجر*

تحظى موديلات الكابريو بمكانة خاصة في قلوب عشاق السيارات؛ حيث إنها تتيح لهم الاستمتاع بنسمات الهواء العليل خلال فصلي الربيع والصيف، فضلا عن خطف الأنظار على الطريق.

ويشهد هذا العام طرح مجموعة كبيرة من موديلات الكابريو، يندرج معظمها ضمن فئة السيارات الفارهة وفئة السيارات الرياضية. وفيما يلي نظرة على أبرز موديلات الكابريو في 2019:

بي إم دبليو

على سبيل المثال تطرح بي إم دبليو Z4 خلال مارس القادم بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 145 كيلووات/197 حصان. كما تقدم الشركة البافارية سيارتها الرودستر، التي تعود للسقف القماشي، أيضا بمحرك آخر سداسي الأسطوانات بقوة 250 كيلووات/340 حصان.

وتطلق بي إم دبليو أيضا موديل كابريو من سيارة الفئة الثامنة الجديدة، والتي تأتي بسقف قماشي وتوفر مقاعد لأربعة أشخاص، في حين تعتمد على محركات سداسية وثمانية الأسطوانات بقوة تتراوح من 235 كيلووات/320 حصان إلى 390 كيلووات/530 حصان.

بنتلي

وتقدم شركة بنتلي موديل كابريو من سيارتها Continental الفارهة. وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين W12 بقوة 467 كيلووات/635 حصان لتنطلق بسرعة قصوى 333 كلم/س.

بورشه

وفي فئة السيارات الرياضية تقدم بورشه موديل كابريو من أيقونتها 911. ويعتمد الموديل الكابريو Carrera S المزود بسقف قماشي على سواعد محرك بقوة 331 كيلووات/450 حصان، والذي تتضافر جهوده مع نظام الدفع الخلفي أو الرباعي، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 306 كلم/س.

ماكلارين

ومن جانبها أعلنت شركة ماكلارين البريطانية عن إطلاق موديلي كابريو هذا الموسم، ألا وهما: الموديل 600LT Spider ضمن فئة Sports Series بقوة 441 كيلووات/600 حصان يصل بها إلى السرعة القصوى 324 كلم/س.

والموديل الثاني هو 720S Spider ضمن فئة Super Series، والذي يعتمد على سقف من ألياف الكربون يتم فتحه في غضون 11 ثانية فقط. ويزأر بداخل السيارة المكشوفة محرك V8 سعة 0ر4 لتر وبقوة 530 كيلووات/720 حصان، يصل بها إلى السرعة القصوى 341 كلم/س.

فولكس فاجن

وتخطط شركة فولكس فاجن لطرح موديل كابريو جديد خلال فصل الخريف القادم يعتمد على قاعدة السيارة T-Roc، ليكون بذلك باكورة انتاج الشركة من موديلات SUV الكابريو.